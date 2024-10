Ispirazione street style: gli outfit più cool della settimana da copiare

Quello della moda è un mondo terribilmente affascinante, e a raccontarci questo universo, oltre ai magazine specializzati, sono le fashion blogger e le trend setter che attraverso i loro profili Instagram ci offrono quotidianamente uno spaccato delle ultime tendenze. Dai look più eleganti a quelli casual, queste it-girls ci ispirano con outfit studiati nei minimi dettagli, trasformando i social media in vetrine virtuali sempre aggiornate.

Grazie a loro possiamo facilmente individuare i capi e gli abbinamenti da sfoggiare, prendendo spunto dai trend più cool della stagione. Fashion blogger e influencer ci regalano idee perfette e abbinamenti a cui ispirarsi per l’autunno-inverno 2024-2025: ecco cinque outfit da copiare questa settimana.

1. Gonna midi, camicetta e maglione: un outfit in stile ladylike

Il primo look che vi proponiamo è quello sfoggiato dalla fashion blogger Elena Giada, un esempio perfetto di eleganza raffinata in stile ladylike. L’abbinamento di una gonna midi con una camicetta gialla a righe, portata fuori dal maglioncino in lana con trecce e scollo a V, è un tributo alla moda autunnale che mixa texture morbide con tonalità vivaci. Il maglioncino in lana a trecce è uno dei capi must-have di stagione, versatile e perfetto per i primi freddi.

Gli accessori fanno la differenza: le décolleté a punta di Dolce & Gabbana aggiungono un tocco di femminilità sofisticata, mentre la borsa bianca firmata Prada illumina l’intero outfit, dimostrando che il bianco, tradizionalmente estivo, si presta magnificamente anche ai look autunnali. Un outfit che gioca con i contrasti cromatici e con silhouette classiche ma aggiornate, perfetto per un aperitivo in città o un appuntamento di lavoro.

2. Tailleur grigio e ballerine nere: l’outfit da copiare per l’ufficio

La fashion blogger Morgane Waquez ci propone un look decisamente moderno e minimal, perfetto per l’ufficio o un incontro professionale. Il tailleur pantalone grigio si distingue per il suo taglio oversize, e qui viene abbinato a una borsa a spalla bordeaux, uno dei colori più trendy dell’autunno 2024, che aggiunge un accento di colore sofisticato e inaspettato.

Le ballerine nere a punta sono una scelta smart e comoda per chi vuole essere chic senza rinunciare al comfort, in linea con la tendenza che vede sempre più donne optare per scarpe basse anche nelle occasioni più formali. Questo outfit è un esempio di come la semplicità, unita a dettagli di classe, possa risultare incredibilmente trendy e versatile.

3. Total black con trench e stivali

L’influencer Alice Perrella interpreta in modo impeccabile il trend del total black, con un look composto da maglia e pantaloni a vita alta neri, resi più dinamici dall’abbinamento con stivali neri al ginocchio e un classico trench. Il total black è un evergreen che per l’autunno-inverno 2024-2025 si arricchisce di giochi di proporzioni, texture diverse e accessori statement come la hobo bag nera che completa l’outfit.

Questo look è ideale per chi vuole sentirsi elegante e sicura di sé puntando su un abbigliamento sobrio ma d’effetto. Gli stivali al ginocchio sono il pezzo forte dell’autunno e portano un tocco di grinta e personalità anche agli abbinamenti più semplici. Il trench, capo immancabile nel guardaroba, dona al look una nota di classicità senza tempo.

4. Cappotto Teddy e sneakers, l’outfit cozy chic di lusso

La super influencer tedesca Caroline Daur, con i suoi quasi 5 milioni di followers, ci mostra come un look relaxed chic possa essere incredibilmente stiloso. Il suo outfit composto da un morbido cappotto Teddy in pelliccia bianca, abbinato a pantaloni e sneakers Adidas nere, è perfetto per affrontare con stile le giornate più fredde dell’autunno.

Il dettaglio che fa la differenza sono i calzini con stampa animalier black & white, che riprendono i colori dell’outfit e aggiungono un tocco di originalità senza stravolgere l’eleganza complessiva. La borsa Fendi Peek-a-boo, un’icona di stile, completa questo look che gioca sul contrasto tra comodità e lusso. Perfetto per una giornata di shopping o una passeggiata in città, questo outfit è la dimostrazione che si può essere trendy anche con capi confortevoli.

5. Blazer blu e jeans a vita alta

Maria Vittoria Paolillo, fondatrice del brand di moda e gioielli MVP Wardrobe, ci propone un outfit che mescola sapientemente capi casual e sartoriali. Il blazer sartoriale blu, abbinato a jeans a vita alta e gamba larga, è un esempio perfetto di come il denim possa diventare sofisticato se accompagnato da capi eleganti. La camicia celeste aggiunge un tocco di freschezza, mentre la borsetta rigida a mano conferisce al look un’allure vintage, che richiama la moda degli anni ’70, di grande tendenza per l’autunno-inverno 2024-2025.

Questo outfit è ideale per chi cerca un look raffinato ma informale, perfetto per un brunch con le amiche o un appuntamento di lavoro informale. La scelta di un blazer oversize su un jeans ampio è il mix vincente per chi ama la moda ma non vuole rinunciare al comfort e alla praticità.

Questi cinque outfit proposti da alcune delle fashion blogger più seguite sono la prova che per essere alla moda basta saper mixare i capi giusti, giocare con i dettagli e, soprattutto, sentirsi a proprio agio in ciò che si indossa. Le tendenze autunno-inverno 2024-2025 spaziano dal ritorno di capi iconici come il trench e il blazer sartoriale all’introduzione di nuovi dettagli, come le stampe animalier e colori inaspettati nei look più classici. Scegli il look che più ti rappresenta e affronta la settimana con stile!