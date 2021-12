Una cascata dorata sulle unghie e tutto si veste di festa! Questa è linea manicure più glamour del 2021, che detta il passo e si impone al numero uno tra i trend nail art per il Natale. La parola d’ordine per le feste è smalto oro, ma volete sapere quale dettaglio lo renderà assolutamente pazzesco e super invidiato? È una chicca che vi farà innamorare, con un tocco dal sapore orientale…

Oro scintillante: la tendenza unghie per il Natale con un tocco d’Oriente

Oro scintillante è la tendenza unghie 2021 perfetta per il Natale, tutto quello che vorrete avere sulle vostre mani dopo aver visto ciò che vi mostreremo tra poche righe.

Per le feste, il gold si conferma la scelta più azzeccata, con un tocco che promette di non passare inosservato e che illumina il look! Qual è il dettaglio che renderà le vostre unghie pazzesche? Una cascata di fiori secchi pressati, nota dal sapore orientale che la famosa nail artist Betina Goldstein ha inserito al top delle tendenze. E come darle torto?

Tra i trend della stagione in fatto di manicure e nail art troviamo geometrie e colori opachi o vellutati, ma soprattutto smalti metallizzati e perlescenti capaci di donare un aspetto chic da sogno. Lo smalto oro è senza dubbio il più audace e cool dell’autunno/inverno, quindi cosa aspettate?