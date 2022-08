Naomi Watts: il caschetto liscio e biondo è già un must per l’estate

Sofisticato, pratico ma più di tutto praticamente intramontabile. Il caschetto corto è colui che ben presto eleggeremo il vero re delle tendenze in fatto di tagli corti, almeno secondo le prime indiscrezioni emerse dalle passerelle. Oltre a raffinatezza innata, tale hairstyle sfoggia il notevole dono di conferire a chi lo indossa un’aria giovane e sbarazzina, frequente indice di grande carisma nel mondo dello spettacolo: basti pensare a personalità ingombranti come quelle di Raffaella Carrà o Marilyn Monroe, autentiche icone di stile venerate in tutto il mondo.

Altro volto noto che ha fatto del caschetto biondo la sua firma è la bellissima Naomi Watts, dapprima nelle fattezze di un delizioso Long bob dalle lunghezze mosse e dinamiche e, più recentemente, evoluto in un impertinente carré corto e liscissimo. Inutile dire come questo abbia già fatto strage di cuori!

Qualcuno azzarda persino che sia proprio questo lo spunto ideale se si pensa ad un taglio fresco per l’estate, unendo esso alla grande comodità il vanto di saper enfatizzare un bel viso, incorniciandone i lineamenti con il suo profilo perfettamente simmetrico. La stessa simmetria che lo rende strategico ed ottimale nel caso di capelli fini, bisognosi di volume e densità al contempo.

I segreti del caschetto biondo di Naomi Watts

Naomi Watts – Foto Instagram @naomiwatts

Qual è il segreto che rende tanto affascinante il caschetto biondo scelto da Naomi Watts in occasione della recente Good+Foundation Night of Comedy? La netta simmetria del look mette in risalto la sensualità, mentre sfiora il mento per porre in primo piano il collo. La scriminatura centrale sfoggiata all’evento, invece, contribuisce a dare risalto ai tratti del volto già ampiamente illuminati dal biondo freddo, autentico must in termini di colori capelli per l’autunno.

Insomma, un’abilissima mossa dell’attrice che fornisce, abbondantemente puntuale, un duplice suggerimento per chi voglia coglierlo: cambiare look per l’estate, o lasciare al caschetto il gradito compito di rinnovare la chioma il prossimo autunno?