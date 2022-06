Nailscapes, il trend unghie che si ispira all'ambiente

Voglia di viaggiare? Questa estate, per rendere più dolce l’attesa che ci divide dal partire all’avventura per le mete più diversificate e ancora sconosciute, si porta la natura sulle unghie: panorami quali deserti, costellazioni (come già anticipava qualche tempo fa la tendenza Celestial Nail art) e distese rocciose sono solo alcuni degli elementi decorativi propri del Nailscapes trend tanto in voga attualmente, quando si tratta di manicure.

Pare infatti che la canonica sobrietà degli smalti monocolore sia oramai cosa superata, almeno per le tendenze unghie del momento, in favore di scorci in miniatura aperti su paesaggi di fantasia e vagamente surreali.

Galaxy Nail Art ed Aurora Nails per una manicure spaziale

Galassia ed aurora boreale sono due dei massimi must da tenere in considerazione se si cerca l’ ispirazione giusta a proposito di quale look dare alle proprie unghie in gel nel 2022.

L’universo della Nail Art allarga dunque letteralmente i propri orizzonti, avvicinandosi allo stile naturalistico di Tábata Rodrigues: le sue creazioni offrono una nuova interpretazione di esso, discostandosi a perdita d’occio dalle più classiche, seppur molto amate, French manicure e Minimal Nail art.

“Quest’anno sulle mie unghie non ci saranno blocchi di colore, ma farfalle e paesaggi. Le mani diventeranno una sorta di quadro, un omaggio alla natura. Credo che avere la bellezza del mare a portata di mano (letteralmente!) diventerà un must l’anno prossimo.”, aveva predetto la stessa Beauty Creator.

Ocean Nails Acrylic e Desert Nails: natura alla mano

Tra le ricerche più gettonate su Pinterest troviamo poi “Ocean” e “Desert Nails”, le quali evocano istantaneamente la stagione corrente ed il suo eterno fascino.

Geode Nail Art: la nuova erede della popolare Marble Manicure

Dopo l’amatissima Marble Manicure dello scorso inverno, arriva ora la Geode Nail Art, impreziosita da giochi di luce dalle sfaccettate sfumature.

Una tendenza, questa, che possiede già il cuore dei Millenials e che si prospetta trattenersi a lungo. E tu cosa farai, rimarrai fedele ai classici colori di smalto per unghie oppure le darai una possibilità?