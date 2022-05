I migliori prodotti beauty, le novità di Maggio 2022

Ebbene, il conto alla rovescia è finalmente iniziato: poco meno di trenta giorni ci separano dall’attesissimo solstizio d’ estate. Le roventi giornate che questa calda primavera ci sta generosamente concedendo paiono regalarci uno scorcio su di essa, la quale si preannuncia particolarmente rovente. Vien da sé iniziare a pensare per quali tendenze make-up di stagione perderemo la testa e, inevitabilmente, a come truccarsi malgrado le alte temperature.

Senz’altro le basi viso si faranno via via più leggere, luminose. E qual è il primo passo per garantire loro una buona riuscita? Esatto, proprio la skincare routine. Dopo aver prontamente iniziato per tempo a prenderci maggior cura della nostra pelle tramite il prezioso aiuto dei migliori prodotti beauty di Aprile -vero?- eccoci qui a rimpinguare la vostra shopping list di nuove chicche.

FaceD: Pure Cleans detergente viso

In estate anche la skincare rimane vittima del cambio di stagione: ecco perché un detergente viso illuminante ma normalizzante al tempo stesso come quello di FaceD, a base di attivi naturali, si dimostra essere l’ideale per ridurre quanto più possibile l’eccesso di sebo. Esso rimuove impurità e trucco delicatamente, senza inaridire la pelle, per restituire una versione ancor più morbida e radiosa.

PIXI beauty: + Rose Essence Oil

Per ottenere il tanto desiderabile incarnato luminoso, una buona idea potrebbe essere quella di arricchire i trattamenti mediante uno specifico olio viso: quello nutriente trifasico di PIXI gode delle proprietà rigeneranti, nutrienti, lenitive ed idratanti della rosa.

Nonostante se ne possa presagire il contrario, il prodotto si assorbe istantaneamente, conferendo un’idratazione profonda alla pelle. Rose Essence Oil si presta inoltre anche in preparazione al make-up, in grado di

rispettare l’equilibrio cutaneo durante l’arco della giornata.



The Ordinary: Niacinamide 10% + Zync 1%

Niacinamide Serum di The Ordinary è realizzato con una formula ricchissima di vitamine e minerali utili a combattere imperfezioni, infiammazioni cutanee e pori dilatati. Il sale di zinco, poi, svolge un’importante azione sebo-regolatrice.

The Ordinary: Hyaluronic Acid 2% + B5

Veniamo ora al siero Hyaluronic Acid dello stesso brand che, contenente legami incrociati di acido ialuronico a una concentrazione combinata al 2%, fornisce al volto un’idratazione multistrato in una texture densa e priva di oli: sin dal primo utilizzo la pelle compare subito più compatta, uniforme e luminosa.

The Ordinary Mandelic Acid 10% + HA

Ultimo ma non meno importante nel pieno conseguimento dell’obiettivo “pelle radiosa” è sicuramente l’acido mandelico: perfetto se utilizzato anche dopo i mesi estivi, applica sulla pelle un’azione schiarente che agisce su macchie ed imperfezioni, rendendo l’incarnato luminoso e idratato. Esso costituisce, per questi motivi, un vero toccasana nella skincare per chi ha l’acne ma anche per la beauty routine dedicata alle donne over 50.