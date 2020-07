In questo periodo ne avrete sicuramente sentito parlare: il metodo di allenamento tabata sta spopolando sul web da quando Noemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto in costume. Ciò che stupisce di queste foto è la forma smagliante della cantante, che ha dichiarato di aver perso diversi chili grazie al tabata training.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, quali sono i benefici che il tabata può apportare e a chi è adatto. In fondo all’articolo vi proporremo anche un esempio di tabata circuit da provare. Anche la cantante Noemi ha ottenuto buonissimi risultati, abbinandolo chiaramente ad uno stile di vita sano! Buon allenamento!

Tabata: fitness ad alta intensità

Il tabata training è un metodo di allenamento ad alta intensità ideato dal medico giapponese Izumi Tabata a metà degli anni ’90. Lo scopo dello scienziato e del suo team di collaboratori era quello di migliorare il condizionamento aerobico e anaerobico degli atleti durante lo svolgimento di esercizi fisici di sforzo e resistenza.

Per far ciò Tabata ha ideato un allenamento che intervalla 20 o 30 secondi di esercizi a 10 secondi di recupero veloce, da ripetere in circuiti dalla durata media di 4 minuti. Gli esercizi tabata più comunemente svolti sono jumping jack, plank, squat, flessioni, corsa sul posto, affondi e addominali.

I benefici del metodo tabata

La particolarità del tabata sta nel dare grandi risultati con allenamenti intensivi ma di breve durata. È stato stimato che grazie al tabata training è possibile bruciare una media di 240-360 kcal in 20 minuti di attività. Conseguentemente si acquisterà tono muscolare, resistenza cardiaca e respiratoria, coordinazione ed evidente perdita di peso. Non vi resta che provare!

A chi è adatto il metodo tabata?

Il metodo tabata è perfetto per chi si è messo in testa di perdere molto peso in poco tempo, o per chi non ha a disposizione molto tempo da dedicare all’attività fisica. Ricordatevi di intraprendere una sessione di tabata training solo dopo un attento riscaldamento, al fine di evitare contratture muscolari o acido lattico. Gli amanti del fitness praticano il tabata da anni e adesso finalmente anche noi potremo godere dei suoi benefici.

Attenzione però, perché a causa del forte impatto sulle articolazioni e del considerevole aumento del ritmo cardiaco e respiratorio il tabata è sconsigliato alle persone che sono in forte sovrappeso o che sono affette da malattie cardiache o respiratorie e articolari.

Esempio di tabata circuit

E infine ecco una sessione di allenamento tabata della durata di 7 minuti, ricordate che a ogni esercizio dovrete alternare 10 secondi di recupero:

30 secondi di jumping jack

30 secondi di wall sit o sedia romana

30 secondi di flessioni

30 secondi di addominali a terra

30 secondi di step su una sedia

30 secondi di squat profondi

30 secondi di piegamenti per tricipiti

30 secondi di plank

30 secondi di corsa sul posto con ginocchia alte

30 secondi di affondi frontali alternati

30 secondi di flessioni con rotazione laterale

30 secondi di plank con rotazione a destra

30 secondi di plank con rotazione a sinistra.

Siete arrivati alla fine, ora ricordatevi di fare un po’ di stretching e bere molta acqua!

