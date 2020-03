Attrezzi da palestra, i migliori per dimagrire

Per sfoggiare una perfetta forma fisica non basta seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, è fondamentale abbinarla ad esercizi per dimagrire mirati: l’allenamento costante è importante per tonificare i muscoli e ridurre allo stesso tempo lo strato di tessuto adiposo. Vediamo allora quali attrezzi da palestra utilizzare per dimagrire stando in casa propria.

Attrezzi palestra da casa

Avere degli attrezzi da palestra nella propria stanza è utile per stimolare il nostro desiderio di benessere. È l’home fitness, sempre più di moda, complice forse il breve tempo che tendiamo a dedicare a noi stessi e al tempo libero. Allora, come organizzare la propria palestra fatta in casa? Nei negozi di articoli sportivi vi sono davvero tante soluzioni pensate per l’home fitness, ma è possibile anche acquistare online il nécessaire rimanendo comodamente a casa propria. Ecco alcune dritte che vi torneranno utili se volete fare un po’ di movimento fra le quattro mura domestiche.

Attrezzatura: gli evergreen

Tra gli attrezzi da palestra professionali più importanti c’è il tapis roulant, che riproduce una sana camminata all’aperto. Correre e camminare restano tra le attività aerobiche migliori e semplici per perdere chili e centimetri di troppo in breve tempo. In genere è dotato di sistema di memoria e programmazione, che permette di immagazzinare dati e progressi di ciascuna runner. In questo modo, si potrà modulare ogni volta l’allenamento, per esempio alternando la corsa con la camminata, simulando una salita, cambiando la velocità.

Tapis Roulant Sportstech

Tra i vari modelli, ecco il Tapis roulant di Sportstech. Provvisto di console multimediale compatibile con App e supporto Tablet, ha un’ampia superficie a 5 strati che garantisce una sensazione di corsa naturale. Iper-silenzioso, ha un motore 2.5CV con <45db. Inoltre si può piegare facilmente e riporre in un angolo di casa quando non utilizzato.

TAPIS ROULANT: COMPRALO ONLINE

Attrezzi da palestra per casa per dimagrire velocemente

Le possibilità sono davvero molte. Per allenarsi in casa, in particolare per tenere in forma le braccia, potete procurarvi dei pesi. L’ideale sarebbe disporre di un set di manubri in modo da potenziare lo sforzo con il passare del tempo.

Se avete problemi di spazio, vi proponiamo una soluzione poco ingombrante: l’elastico per le braccia, utile per rassodare sia i bicipiti che i tricipiti.

ELASTICO PER LE BRACCIA: COMPRALO ONLINE

Per glutei e gambe scegliete il tapis roulant, la cyclette o l’ellittica. Pensate quanto sarebbe benefico dedicare solo mezz’ora del vostro tempo agli esercizi da svolgere con gli attrezzi da palestra! E potete farlo mentre seguite il vostro programma preferito alla televisione.

Ma ancora potrebbe essere utile un gradino da step, una corda per saltare, delle cavigliere o una fascia elastica per le gambe. Tutto ciò che dovete fare è avere la costanza di allenarvi e prendere sempre più confidenza con gli attrezzi ginnici.

MINI STEPPER: COMPRALO ONLINE

Attrezzi da palestra per addominali

I fastidiosi rotoli che si accumulano nella pancia possono essere combattuti con un costante esercizio quotidiano nella palestra in casa. Sono diversi gli attrezzi per dimagrire pancia e fianchi da utilizzare negli esercizi di addominali.

Anche in questo caso si può fare comodamente da casa e non è necessario spendere una fortuna: in commercio ci sono vari tipi di attrezzatura e per tutte le tasche. Vediamone alcuni.

La cyclette per il dimagrimento dell’addome

La cyclette è un must per quanto riguarda il dimagrimento addominale. Essa infatti offre un allenamento cardio completo, lavorando sia sugli addominali che sulle gambe e sulle cosce.

CYCLETTE: COMPRALA ONLINE

Manubri

Tra gli attrezzi per dimagrire pancia e fianchi ci sono i manubri. Bastano due da 5 chili ciascuno e fare ogni giorno 2-3 serie di questo esercizio: in posizione eretta con la schiena dritta, con i manubri in mano, scendere a destra e a sinistra. Un’idea può essere acquistare un Set di manubri di vari pesi, così da cambiare di settimana in settimana.

MANUBRI PER INIZIARE: COMPRALI ONLINE

Volendo, potete utilizzare al posto dei manubri, anche attrezzi palestra fai da te come delle bottiglie riempite di acqua.

Gli attrezzi da palestra per dimagrire le gambe

Pedalare è un ottimo allenamento cardiovascolare per dimagrire le gambe. Ecco allora che, oltre al tapis roulant, un Pedal-trainer può essere la soluzione per allenarsi da casa e snellire le nostre gambe e cosce. La resistenza dei pedali può essere regolata per aumentare o diminuire lo sforzo richiesto.

PEDAL-TRAINER: COMPRALO ONLINE

Utile per le gambe è anche l’ellittica, ma non solo: è tra gli attrezzi più completi che possiate trovare, perché fa muovere tutto il corpo. Si pedala stando in piedi e con un movimento di scivolamento simile allo sci di fondo; insomma un attrezzo a mezzo tra il tapis roulant e la cyclette!

ELLITTICA: COMPRALA ONLINE

Attrezzi da palestra professionali usati

Se non volete spendere troppo, acquistate piccoli attrezzi da palestra o articoli più grandi sui siti online dell’usato oppure nei mercatini dell’usato che vengono organizzati in diverse città. Assicuratevi che gli attrezzi siano in buone condizioni, verificando i feedback degli altri utenti, e ordinateli comodamente sul web, considerando nel prezzo anche il costo di spedizione che, soprattutto nel caso di attrezzi di grandi dimensioni, potrebbe essere notevole.

KIT PER LA PALESTRA IN CASA: COMPRALO ONLINE