Per dimagrire e tonificarsi bastano 20 minuti di esercizi al giorno

Chi l’ha detto che per dimagrire e tonificarsi sia necessario ammazzarsi di fatica in palestra? In realtà, care amiche, per ottenere ottimi risultati e snellire i punti critici quali cosce, pancia e fianchi, bastano 20 minuti di esercizi al giorno, da fare comodamente a casa quando si abbia una mezz’ora libera. Non c’è dunque scusa per lasciarsi andare, sostenendo che gli impegni lavorativi e familiari non lasciano il tempo per potersi dedicare alla ginnastica. Venti minuti li possiamo trovare tutti, basterà organizzarsi in modo più razionale, e il benessere che ne ricaveremo, in termini di miglior forma fisica, ma anche di salute in generale, direi che vale questo piccolo impegno quotidiano, o no?

Molte di noi affidano tutte la speranze per quell’agognato dimagrimento (magari anche solo pochi chili) nella dieta, ma in realtà anche il regime ipocalorico più efficace ed equilibrato non può essere sufficiente. Per bruciare più calorie, soprattutto per aiutare il metabolismo e tonificare i muscoli e i tessuti del nostro corpo, dobbiamo necessariamente anche fare un po’ di attività fisica mirata. Quale? Ecco quattro esercizi che fanno proprio al caso nostro.

Squat

Il primo esercizio si chiama squat, molto utile per far lavorare le gambe, i glutei, la schiena (zona lombare) e i fianchi. Si comincia in piedi, con le braccia stese in avanti, inspirando si abbassano le gambe, sempre tenendo le braccia distese avanti, e si piega leggermente indietro il bacino come per sedersi su un gradino, quindi, espirando, si ritorna in posizione di partenza. Lo squat va eseguito cominciando con una sequenza da 20 esecuzioni, fino ad arrivare ad un massimo di 40.

Push-up

Il push-up è un tipo di esercizio mirato a rinforzare e rassodare le braccia e la parte superiore del corpo, inclusa la fascia dei pettorali, quindi il risultato sarà anche un seno più sodo. Inizierete ponendovi a terra a pancia sotto, ma con le braccia distese, le palme delle mani appoggiate a terra all’altezza delle spalle e la schiena ben dritta. Inspirando, dovete piegare le braccia portandole ad un angolo di 90° e mantenere la posizione per qualche secondo, quindi potete ritornare alla posizione di partenza espirando. Questo esercizio va eseguito iniziando con una sequenza da 10, per arrivare fino a 30 per volta.

SCOPRI QUALI ATTREZZI COMPRARE PER ALLENARTI A CASA

Crunch

Il crunch è l’esercizio perfetto per allenare gli addominali e snellire la pancia. Ci si deve sistemare a terra e supine, con le gambe sollevate e le mani dietro la nuca. Inspirando, dovrete contrarre i muscoli dell’addome e quindi, espirando, sollevare le spalle da terra tenendo in tensione gli addominali. Rimanete così per qualche secondo, prima di rilassarvi e riprendere l’esercizio. Il crunch va seguito cominciando con una serie di 20 e arrivando fino a 40.

Plank

Terminiamo con l’esercizio denominato plank, anch’esso efficacissimo per tonificare la pancia. Dovrete mettervi prone e parallele a terra ma mantenervi con gli avambracci poggiati al pavimento e i piedi puntati a terra. La schiena sarà dritta e dovete mantenere contratta la muscolatura addominale in questa posizione dai 20 ai 60 secondi.

SCOPRI COME CREARE UNA PALESTRA IN CASA