La Half Moon Manicure è la tendenza unghie più chic del momento: perché non darle una chance?

E se la French Manicure quest’autunno si portasse… al contrario? Le tendenze più cool del momento dedicate alle unghie attingono al passato, rifacendosi all’allure vintage delle raffinatissime Half Moon Nails. Di cosa si tratta? Nient’altro che di una alternativa declinazione, al negativo, del più classico e sempre ricercatissimo French, la quale vede la canonica lunetta capovolta e situata verso la base dell’unghia, a ridosso del giro cuticole. Solo estremamente elegante, fascinosamente sobria e tutt’altro che banale.

Una novità nel panorama beauty attuale, questo è certo, ma il cui design sa piuttosto di un grande ritorno: questo si rifarebbe infatti alla cosiddetta età dell’oro Hollywoodiana, proposta e riproposta nel corso degli anni sulle mani di numerose celebrità appartenenti al mondo della musica e del cinema quali Olivia Wilde, Rihanna e Taylor Swift.

Half Moon Manicure: mini guida alla realizzazione sulle unghie

Foto Pinterest | Total Beauty

Se, giunta a questo punto, ti stai domandando come si realizza una Half Moon Manicure a regola d’arte sei esattamente dove dovresti essere: tutto l’occorrente necessario a portare a casa il risultato consiste in un base and top coat, una nuance nude ed una del colore scelto, un pennellino di precisione ed -ultima ma non per importanza- una buona dose di pazienza.

Come mettere lo smalto è un procedimento assodato, ed è proprio da questo che si partirà: come prima cosa si procederà a stendere sulle unghie la base e poi la tonalità nude, per passare in seguito a tracciare la sagoma della mezzaluna (in prossimità di quella naturale) mediante il pennellino sottile intinto dello smalto colorato, il quale andrà poi applicato in modo omogeneo sulla restante porzione d’unghia. Il tocco glossy costituirà poi il gran finale, essenziale a garantire l’effetto sperato.

Insomma, un’idea niente male per rendere più personali delle intramontabili unghie rosse oppure delle attualissime unghie bordeaux, giusto?