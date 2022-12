Make-up veloce e sexy: come truccarsi per essere più sensuale

Per ogni donna puntuale ed organizzata (la quale ha probabilmente deciso come vestirsi a Natale nel mese di Settembre) ve n’è una, in qualche remoto angolo del mondo, che ancora brancola nel buio alla disperata ricerca del perfetto trucco per Natale che possa valorizzarla al massimo. Nel giro degli ultimi dieci minuti che la separano dal cenone della Vigilia, si intende. Complice il periodo, abbiamo stilato una breve ed essenziale guida atta a ricreare il make-up rapido e sensuale richiesto fiduciosi che, almeno questo miracolo, si possa davvero compiere.

Foto Instagram @jimmychoo

Il segreto per dar vita ad un make-up last minute riuscito e d’impatto esiste e, in linea di massima, questo è per assurdo non improvvisare. Ognuna di noi impara -con il tempo e non senza una certa dose di fatica- a riconoscere perfettamente cosa le dona e cosa, al contrario, la mortifica. Ebbene, pare sia proprio questa l’occasione adeguata a mettere a frutto tali conoscenze al fine di mettere a segno l’obiettivo sperato. Vi sono, però, delle dritte universali che siamo pronti a darti!

Make-up occhi: più eyeliner per tutte

Quando l’obiettivo è sortire il fatidico “effetto-wow” seppur nel minor tempo possibile la strategia -rigorosamente a prova d’errore- da adottare è sicuramente quella di optare per un make-up look classico: saper truccare gli occhi in base alla loro forma sarà a dir poco fondamentale al fine di valorizzare lo sguardo in poche ma efficaci mosse, ecco perché scegliere di puntare tutto sul sempreverde eyeliner non è affatto una scelta scontata, ma la più furba nonché azzeccata all’evenienza.

Un deciso tratto di eyeliner vestirà dunque i panni del protagonista (grafico oppure sfumato in base ai propri personali gusti e caratteristiche) ma costruire attorno ad esso il giusto accompagnamento sarà essenziale: con un ombretto taupe oppure beige si andrà a definire la piega palpebrale con un pennello da sfumatura, illuminando la palpebra mobile con toni shimmer e radiosi. La rima ciliare inferiore, invece, sarà da intensificare con il primo per restituire profondità. Ultimo, ma non certo per importanza, abbondante mascara o, se lo si preferisce, delle voluminose ciglia finte.

Per un make-up labbra infallibile il rossetto rosso sarà il vero Re delle Feste

Il giusto completamento di un make-up tanto classico è senza ombra di dubbio affidare il trucco labbra all’intramontabile rossetto rosso. Ognuna ha il suo, e questa è una verità indiscutibile, motivo per il quale non vi sono davvero scuse per non sceglierlo almeno sotto le Feste. No, nemmeno la paura di applicarlo in modo imperfetto risulta valida: per non sbagliare traccia prima il contorno labbra con una matita dello stesso tono (o al massimo di uno più scuro, per creare il meraviglioso effetto degradè tanto in voga) ed aiutati con un pennellino nella stesura del prodotto nelle zone più minute. In ultimo correggi eventuali sbavature con del correttore per pulire il tutto. Il tocco in più? Un velo di gloss al centro, per simulare la luminosità di una lacca!

Base viso: la parola d’ordine? Luce

In accordo con le prime tendenze beauty previste per il nuovo anno avvistate sulle passerelle, la base viso sarà da preferire radiosa e naturale il più possibile: iniziare con un primer luminoso garantirà maggior durata e massimizzerà il risultato al contempo, mentre scegliere un fondotinta dal finish dewy e dalla texture sottile sarà d’obbligo per la riuscita del look.

Quale occasione migliore, poi, se non questa per brillare come mai prima? Eccoti quindi servito un buon motivo per esagerare con l’highlighter, illuminando le zone strategiche del volto quali zigomi, ponte e punta del naso, centro del mento ed arcata sopracciliare.