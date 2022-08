Lucy Hale rilancia lo chignon con tendrils anni ’90 (anche in spiaggia)

Se c’è un’acconciatura semplice e veloce che attraversando gli anni è rimasta simbolo assoluto di femminilità ed eleganza, questo è proprio lo chignon. L’allure sofisticato che lo accompagna e l’indubbio fascino intramontabile di cui gode non sono però le sue sole, uniche qualità: esso occupa attualmente la cima delle classifiche in quanto ad acconciature estive per capelli lunghi e tagli medi. E la bellissima Lucy Hale –alias Aria Montgomery– pare saperlo bene!

L’amatissima attrice si trova attualmente a trascorrere il suo miglior tempo proprio in Italia, in Sicilia per essere più precisi. Qui ha preso parte all’attesa sfilata Dolce&Gabbana “Alta Moda e di Alta Sartoria” per l’autunno-inverno 2022/2023, con addosso un meraviglioso abito da sera del luxury brand color giallo limone ed applicazioni floreali tridimensionali, e sul capo… un raffinato chignon basso con tendrils.

Lucy Hale – Foto Instagram @lucyhale

Una pettinatura che ha saputo chiudere l’impegnativo look serale con grande classe ma che si rivela essere, in realtà, ben più versatile di quanto si possa pensare: lo chignon non è solo un‘acconciatura estremamente elegante, la prediletta delle vip per l’esattezza, bensì si presta ottimamente ad efficace rimedio anti-caldo.

Ed ecco che vediamo Lucy Hale, intenta nel godersi appieno le sue “Vacanze all’italiana“, sfoggiare lo stesso hairstyle -in versione da giorno- anche per un’escursione tra le incantevoli strade di Siracusa.

Lucy Hale – Foto Instagram @lucyhale

Così come in spiaggia. Ancor prima di rappresentare l’emblema della femminilità nella sua forma più spiccata lo chignon risulta infatti essere pratico e, soprattutto, fresco. Questa preziosa caratteristica lo rende il candidato perfetto per l’estate, coniugando lo stile alla necessità di raccogliere la chioma sopra le spalle.

Lucy Hale – Foto Instagram @lucyhale

Ma dove abbiamo già visto lo chignon con tendrils? Si tratta di un’altra gettonatissima tendenza strappata alla 90’s Nostalgia, fortemente presente tra le proposte di capelli raccolti della primavera, la quale prevede di incorniciare deliziosamente il volto con alcune graziose ciocche lasciate libere di scendere lungo gli zigomi.