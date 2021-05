Quando lo scorso novembre sono sbarcate in Italia, le scarpe Lidl sono andante letteralmente a ruba, con tanto di lunghe code sin dalle prime luci dell’alba, di fronte ai punti vendita della famosa catena tedesca di supermercati. Calze, ciabatte, t-shirt, ma a stregare completamente il web sono state le sneaker blu-giallo-rosse, prodotte in edizioni limitata, al modico prezzo di 12,99 euro per paio. Pochissimi pezzi, una domanda elevatissima, la collezione Lidl è diventata subito leggenda, tanto che le scarpe rivendute su eBay hanno raggiunto cifre da capogiro, fino a 2700 euro.

Torna la Lidl Fan Collection: da oggi in tutta Italia!

Oggi, dopo il successo riscosso lo scorso autunno, torna sugli scaffali dei supermercati Lidl la nuova collezione edizione limitata, a cui è stata dedicata una intera pagina dell’ultimo volantino di maggio, con i nuovi modelli originali, colorati e iconici. Nonostante l’enorme successo in autunno il prezzo resterà invariato, sempre 12,99 euro, con misure dal 37 al 40 per le donne e dal 41 al 46 per gli uomini. Tuttavia, con un pizzico di delusione, questa volta non saranno presenti gli altri capi della “Lidl Fan Collection“, ovvero calzini, ciabatte e maglietta, lasciando spazio soltanto al pezzo forte della collezione, le scarpe!

E arrivano anche le sneaker sostenibili…

Ma a far parlare di sé non sono soltanto le calzature blu-giallo-rosse, bensì un altro paio di scarpe altrettanto iconiche. Stiamo parlando delle Crivit Ocean Bound, le scarpe sportive interamente prodotte con plastica riciclata, presenti nei negozi Lidl da giovedì 6 maggio. Il 75% della loro componente tessile a maglie traspiranti nasce da bottiglie riciclate, mentre il restante 25% impiega la cosiddetta “Ocean Bound Plastic“, raccolta da spiagge, isole o zone costiere dell’Asia. Tre i colori disponibili, rosa, grigio e nero, sia per adulti che per bambini, rispettivamente al prezzo di 14,99 e 12,99 euro.