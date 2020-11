Tutti pazzi per le scarpe Lidl: ecco i meme più divertenti

Dopo aver riscosso enorme successo in tutta Europa, le scarpe, prodotte in edizione limitata da Lidl al prezzo standard di 12,99 euro, sono sbarcate in Italia, andando esaurite nel giro di pochissime ore. Come profetizzato, l’arrivo delle scarpe firmate Lidl ha fatto impazzire migliaia di acquirenti. Questa mattina, all’alba, in centinaia si sono riversati davanti ai punti vendita del colosso tedesco per accaparrarsi un paio di sneaker da esibire sui social, oppure rivendere a un prezzo maggiorato su internet. Infatti, basta fare un giro sul web, per trovarle a prezzi da capogiro: fino 2mila euro per un paio di scarpe dal valore commerciale di poco più di 12 euro.

Un fenomeno degno del Black Friday negli Stati Uniti, che ha scatenato l’ironia del web con centinaia di meme e post dedicati alla Lidl-mania. Da Giuseppe Conte che prepara il nuovo dpcm con indosso le fantomatiche sneaker blu, giallo e rosse, all’esilarante meme che vede protagonisti “Tre uomini e una gamba“: oggi le protagoniste del web sono state loro, le sneaker Lidl.

A dispetto del distanziamento obbligatorio a causa dell’emergenza sanitaria, la folla si è accalcata sulle ceste con le scarpe, riempiendo carrelli e buste della spesa, e in meno di un’ora sono finite le scorte in tutti i negozi. Non esattamente una buona idea in tempo di Coronavirus, come hanno sottolineato ironicamente alcuni meme sul web.

Nei mesi scorsi le scarpe erano andate letteralmente a ruba nei punti vendita di tutta Europa, dalla Germania alla Finlandia, dal Belgio alla Francia. Tanto che, una volta rivendute sul web, le scarpe Lidl avevano raggiunto cifre gonfiatissime (fino a oltre 2700 euro su ebay). Pochi pezzi, una domanda elevata: il risultato è che la collezione è già diventata iconica.

Come si apprende dal volantino settimanale del supermercato, da oggi sugli scaffali Lidl, oltre alle ormai celeberrime sneaker, si trovano anche le ciabatte da piscina a 4,99 euro, i calzini a 2,99 euro e le t-shirt, sia da uomo che da donna, sempre a 4,99 euro. Tutto in edizione limitata, quindi, una volta esaurite le scorte, non ci saranno ulteriori occasioni d’acquisto. Ma sembra che, per il momento, il trend riguardi in particolar modo le scarpe.