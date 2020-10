La scorsa estate, il colosso tedesco dei supermercati discount Lidl ha messo in vendita una collezione di streetwear con il suo logo decisamente ben visibile. Non è la prima volta che la catena crea una linea fashion, ma se in passato si era affidata alla supermodella Heidi Klum, ora ha messo sul mercato un numero limitatissimo di pezzi, a prezzi molto bassi, di capi che paiono quasi pubblicitari. Un merchandaising dal tocco fashion.

Complici i trend che vogliono il logo estremamente ben riconoscibile (v. Balenciaga o Gucci) e la commistione tra quotidiano e moda, e la disponibilità di un limitato numero di unità rispetto alla grandissima domanda, i capi sono diventati un cult in tutta Europa.

L’Italia però fino a ora era stata esclusa da questo fenomeno, adesso la patria della moda sarà finalmente toccata dalla collezione: dal 16 novembre in tutti gli oltre 660 negozi Lidl presenti in Italia potranno essere acquistate magliette, calze, sneakers e ciabatte blu, gialle e rosse. Ovviamente, sempre in quantità limitata.

Un’astuta mossa di marketing

Se fino a qualche anno fa andare al discount non era un vanto, ora al contrario, è assolutamente sdoganato. Anzi, saper risparmiare e acquistare in maniera intelligente è una qualità non da poco, per questo chi è un cliente fidato di Lidl si considera quasi un fan del supermercato, che propone, sia marchi classici, che più economici. Fa leva proprio su questo la collezione streetwear: far sentire ogni cliente che indossa il capo un vero e proprio brand ambassador.

Come ha spiegato Alessia Bonifazi, la responsabile comunicazione Lidl Italia, “il grande successo che la nostra Lidl Fan Collection ha avuto nei Paesi in cui è stata in vendita è stato inaspettato e sorprendente, segno di come Lidl sia davvero un brand innovativo e al passo con i tempi“.

La collezione

La collezione si compone di pochi pezzi a un prezzo davvero competitivo: sneakers (12,99 €), calzini di spugna (2,99 €), ciabatte da doccia (4,99 €) e la t-shirt (€ 4,99). Facendo un giro su Instagram, sotto l’hashtag #lidlfashion possiamo trovare tantissime foto degli utenti che sfoggiano con orgoglio i capi. L’abbinamento più gettonato: calzini e ciabatte, rispettando le tendenze street degli ultimi anni.

Tutti pazzi per lo streetwear Lidl

Pochissimi pezzi, una domanda elevatissima: il risultato è che la collezione è già diventata iconica. Questo ha comportato una razzia dei negozi nei Paesi Bassi, Finlandia, Francia e Gran Bretagna e conseguente rivendita a prezzi esagerati online dei capi, il cosiddetto fenomeno del resell. Pare che le sneakers siano state vendute fino a 4mila euro, ma in generale gli abiti sono in vendita a prezzi particolarmente gonfiati.

A rendere tutto questo possibile è stato l’hype creato da Lidl insieme alla paradossale esclusività di una collezione più che accessibile: vedremo se riscuoterà lo stesso successo anche in Italia.