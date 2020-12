Il prodotti cosmetici Cien, brand Lidl, sono considerati tra i migliori per rapporto qualità-prezzo. Infatti, gli ingredienti con cui sono creati sono selezionati attentamente, pur mentendo un prezzo super low cost: alcuni anni fa, la crema giorno è stata eletta la migliore della sua categoria.

La linea Nature è poi una tra le più amate perché propone prodotti totalmente naturali molto apprezzati sia per il viso che per i capelli, conservando il solito costo più che competitivo.

Negli ultimi anni Lidl sta sempre più ampliando la proposta merceologica, studiando linee temporanee a base di ingredienti specifici. Dopo quella al carbone per il viso, composta da maschera, detergente e acqua micellare, per il 2021 è in arrivo una novità molto interessante.

A gennaio, in vendita i prodotti capelli Cien a base di caffeina

La prossima capsule collection proposta da Lidl, che però non riguarderà né la moda né le scarpe ormai cult, avrà come protagonista la caffeina. Infatti, dal 14 gennaio saranno disponibili in tutti i 660 punti vendita i prodotti Cien per capelli contenente questo prezioso ingrediente, ottimo per stimolare il cuoio capelluto, rinforzare i capelli e renderli più leggeri e pettinabili.

Tutti senza siliconi, sono indicati soprattutto per chi ha capelli difficili, spessi e pesanti, e cerca qualcosa che possa aiutare a districarli. Sono rivolti anche a chi nota capelli deboli e vuole prevenire un’eventuale caduta.

Shampoo e balsamo Vitamin&Caffeine promettono di rafforzare e ammorbidire i capelli in modo istantaneo.

Foto | Lidl

Per quanto riguarda i prodotti specifici per uomo, sono previsti lo Cien Men Caffeine Shampoo e il Tonico. L’utilizzo combinato stimola la crescita dei capelli agendo sulla cute, grazie anche alle vitamina B3 e provitamina B5 contenute nello shampoo. Il tonico invece va utilizzato ogni mattina per risvegliare la circolazione.