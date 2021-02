In un mondo i cui in cui i consumatori sono sempre più attenti, soprattutto per quanto riguarda alimentazione e abbigliamento, anche gli abiti da sposa sostenibili sono ormai una realtà, un’opzione scelta da sempre più spose.

In questo momento di stand by per il settore matrimoni, sono sempre più le coppie che in ottica futura stanno organizzando in maniera il più ecosostenibile possibile le proprie nozze. Non c’è da meravigliarsi che ci sia un vero e proprio boom di brand specifici, di siti e negozi specializzati nel second hand e nel vintage per matrimoni o ancora per il noleggio di abiti e accessori.

Abiti da sposa sostenibili: ecco i brand più interessanti

Esistono sia brand che atelier veri e propri che creano abiti da sposa sostenibili su misura, dipende da quanto tempo avete a disposizione o quanto siete esigenti in fatto di wedding dress.

Mother of Pearl

Brand britannico sostenibile al 100%, ha una sezione Sposa (Pearly White) dove propone abiti sui toni del bianco e del panna dal design pulito ma ricercato.

Cangiari

Marchio Calabrese gestito dalla cooperativa sociale Made in GOEL e con una forte vocazione allo sviluppo sociale, propone la collezione La Sposa Etica: gli abiti sono tessuti al telaio a mano e realizzati con filati biologici

Reformation

Uno dei più celebri brand sostenibili, ha ovviamente una sezione Bridal, dove troviamo abiti da sposa sostenibili senza fronzoli, perfetti per un matrimonio bohemien.

La sposa dipinta

Più che un abito da sposa sartoriale, bensì un’opera d’arte: questa sartoria consapevole crea vestiti da sposa su misura dipinti a mano con colori atossici.

Indiebride London

Miina Laitsaari ha fuso due marchi, Minna Bridal, di ispirazione vintage, e Indiebride, più alternativo: il risultato è uno degli atelier sposa sostenibili più celebri. E che spedisce in tutto il mondo.

Vintage o seconda mano

Se prima era un tabù, oggi acquistare abiti da sposa usati è una scelta molto comune. Permette di acquistare capi unici o dai tagli ricercati, oppure vestiti di marchi importanti a un prezzo molto inferiore, con il vantaggio di essere seminuovi.

Vestiarie Collective

vero e proprio punto di riferimento del vintage e dell’usato di marca, è uno dei migliori siti poiché garantisce l’autenticità di abiti e accessori. La sezione abiti da sposa è da sogno.

Still White

Abiti da sposa usati per tutte le tasche, le taglie e i gusti: basta inserire i parametri e si accede a una vasta selezione. Still White è uno dei siti più utilizzati perché sicuro.

Weddalia

Marketplace italiano specializzato nella compravendita di abiti nuziali usati. Interessante anche la sezione invitate e damigelle, e uomo.

Noleggio

Una delle opzioni più economiche ed ecologiche è il noleggio: non esistono abiti da sposa più sostenibili di quelli presi in prestito!

Drexcode

Oltre che vendere vestiti da sposa, Drexcode li propone anche a noleggio: il prezzo dell’affitto è relativo al costo dell’abito. Ci sono opzioni per davvero tutte le tasche.

Sartoria San Lazzaro

Questo atelier con sede a Bologna, realizzano abiti da sogno disponibili anche per il noleggio, sia per la sposa che per lo sposo.