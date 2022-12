Levante: la manicure rosso classico è perfetta per Natale

La manicure perfetta per le Feste? Con un tempismo notevole ce la suggerisce Levante, dall’alto del suo invidiabile stile. In netto contrasto con le mise eccentriche che l’artista ama sfoggiare, la stessa ama mantenersi sempre sul classico per quanto riguarda le mani a prescindere dalle tendenze unghie più cool in circolazione. Ed è proprio questo il caso: lo scatto allo specchio di appena qualche giorno fa, dove delle unghie rosse scarlatte e laccatissime spiccavano sul resto, è tutta l’ispirazione che stavamo aspettando per una Nail Art di Natale dell’ultimo secondo.

Le unghie rosse laccate di Levante sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per le Feste

Levante – Foto Instagram @levanteofficial

Tondeggianti, lucidissime, fiammanti. Le unghie rosse di Levante saranno pur tradizionali ma, per questo, dotate di un fascino eterno. E c’è di più: queste sono inoltre semplicissime da replicare, una scelta furba (anche last minute) per andare sul sicuro garantendosi il successone. Che si prediliga la manicure in gel oppure si preferisca mettere lo smalto poco importa, il risultato sarà comunque incantevole. Il tocco in più? Ultimare il lavoro con un top coat extra lucido e ad effetto bagnato, per aggiungere al tutto ulteriore brillantezza.

Insomma, il rosso è quella nuance che mette d’accordo proprio tutti: elegante e raffinata è in grado di esaltare ed enfatizzare qualsiasi carnagione, a patto che questa sia in accordo al sottotono che si possiede. E la nostra Levante sembra saperlo bene!