Jenna Ortega congeda Mercoledì Addams e opta per uno shag scalato

La bella Jenna Ortega sta attualmente vivendo il suo momento di gloria grazie all’enigmatico ruolo di Mercoledì Addams nell’omonima serie sulla bocca di tutti, non si può negare, eppure alla musa ispiratrice di Tim Burton va riconosciuto di diritto un altro merito -oltre quello di aver ineccepibilmente vestito i panni dell’amatissimo personaggio, si intende-: dopo qualche cadavere sulla scena, pare infatti che la giovane attrice abbia già portato alla luce quello che sarà uno dei tagli di capelli più in voga del 2023.

La star ha detto addio alle lunghe trecce scure in favore di un nuovo taglio medio e scalato, uno shag sbarazzino e sfilatissimo, accessoriato di frangia a tendina.

Perché il nuovo look di Jenna Ortega è (già) il favorito della Gen Z

Jenna Ortega – Foto Instagram @jennaortega

Se la talentuosa Jenna Ortega godeva già del favore del pubblico, conquistato a suon di battute taglienti e sguardi sprezzanti scanditi da ben pochi battiti di ciglia, ha recentemente ottenuto il plauso della Gen Z sfoggiando un hairstyle tutto da copiare. Perché è tanto amato?

Il nuovo look vanta obiettivamente diversi punti di forza: se da un lato la lunghezza media risulta pratica e comoda da gestire, dall’altro conferisce grande volume alla chioma valorizzando anche i capelli fini. La frangia invece, autentico accessorio must-have del momento in fatto di capelli, incornicia e valorizza gli occhi contribuendo ad esaltare fortemente lo guardo. Dulcis in fundo: i riflessi rossi sfoggiati al “The Tonight Show” sono perfettamente armonizzati alle più gettonate tendenze colore capelli della primavera/estate a venire.