Effetto Mercoledì Addams: come replicare il make-up Dark ed elegante

Cosa accade se l’ossessione per una delle serie tv attualmente più cliccate di Netflix -nonché per la sua carismatica protagonista- incontra la cupa atmosfera invernale? Nasce una nuova icona di stile, ovviamente, precorritrice di un’estetica ben precisa. E Mercoledì Addams ne è la musa ispiratrice. L’ultimo lavoro di Tim Burton vede la giovane Jenna Ortega vestire i gotici panni della primogenita della celebre famiglia Addams e, inutile dirlo, il suo beauty look ha già colpito nel segno ottenendo il plauso della Gen Z. Che sia giunto il tempo di abbracciare le vibrazioni gothic-chic trapelate dai più recenti red carpet? Noi crediamo di sì.

Mercoledì Addams è la nostra nuova musa

E allora via le sognanti nuances pastello caratteristiche delle ultime tendenze trucco in favore di una palette ben più intensa e profonda, in perfetta sintonia con la tenebrosa Mercoledì. Kajal alla mano, e scopriamo come replicare per filo e per segno il suo amatissimo make-up.

Foto Pinterest | halloween

Prima regola: banditi glitter e perlescenze di vario tipo. L’incarnato diafano e minimale alla Mercoledì Addams sarà da ricercare in una base trucco rigorosamente opaca, delineata da ombre appena percepibili ed eseguite tramite un contouring freddo. Degli accenti rosa pallido, oppure bordeaux al massimo, andranno a tingere le gote in modo leggero ed un illuminante naturalmente radioso ricreerà strategicamente i volumi, concedendo allo sguardo di reggere il look.

È al make-up occhi, infatti, che spetterà il compito di intrigare grazie ad ombretti opachi e mascara da selezionare nei toni del nero, del taupe e del grigio scuro che andranno ad enfatizzare l’occhio avendo cura di non alterarne la forma allungandola. Un soft– smokey eyes sarà la chiave, da accompagnare con rossetti scuri e dal finish matte in tonalità quali il vinaccia, il cioccolato ed il nero. Et voilà, la Nevermore Academy ti aspetta!