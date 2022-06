I posti più strani dove stare in intimità e fare l'amore...

Fare l’amore unisce moltissimo la coppia, e un pizzico di fantasia e qualche novità piccante per accendere i sensi (magari dopo tanti anni insieme) non fanno mai male. Anzi, il segreto dei grandi amori che durano nel tempo è sapersi divertire ad ogni età, a 20 anni come a 50 e oltre, con una sana dose di sesso sorprendente che spezza la routine!

L’intimità può rivelarsi ancora più divertente se vissuta in “posti strani“, location che sono decisamente diverse dal classico letto matrimoniale in casa o in hotel… Vediamo qualche idea stuzzicante per fare l’amore con il vostro partner in luoghi che certamente infiammeranno la passione di entrambi!

I posti più strani fare l’amore

In macchina: è uno dei posti più hot per eccellenza, nido d’amore di tante coppie che spesso di necessità fanno virtù… e un po’ come vivere la scena bollente tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in Titanic!



Nel camerino di un negozio: altro posto assolutamente cult, classica scena da film da consumare velocemente, nel posto giusto, all’orario giusto e… nel massimo silenzio! Potrebbe essere una bella sorpresa per ringraziare il vostro uomo di avervi accompagnate a fare shopping!



Nell’ascensore: altra scena da film, luogo di chiarimenti in Grey’s Anatomy e di sesso selvaggio in pellicole in cui si resta chiusi dentro come in Tutti pazzi per amore! Ovviamente ricordatevi di premere il tasto “Stop”, se non c’è… cambiate palazzo!

Nel bagno del treno: il paesaggio è sempre uguale e il viaggio sembra non finire mai? Provate a stuzzicare il vostro partner con una proposta indecente… il percorso diventerà ad un tratto molto più piacevole, tra l’altro i sobbalzi sui binari vi piaceranno moltissimo!



Sulla spiaggia: se volete organizzare qualcosa di romantico, la spiaggia è certamente uno dei posti più belli. Ovviamente andateci attrezzati con teli per il mare e, se è sera, portate delle candele!



In ufficio: se avete la fortuna/sfortuna di stare con un collega di lavoro, oltre a tutti gli infiniti contro potrete godetevi il vantaggio di averlo sempre a portata di mano per fare l’amore! Due messaggi piccanti in chat e ci si vede nell’ufficio di uno dei due (se lavorate in un open space vi toccherà occupare il bagno)…



In aereo: sembra essere molto eccitante, specie nei voli lunghi. L’altitudine moltiplica le sensazioni e quindi l’orgasmo è praticamente assicurato, decisamente un’esperienza da provare (ma stando attenti ai controlli a bordo).

Nel bosco: succede sempre, si parte per un casto picnic e poi scatta la passione… Per fare l’amore all’aperto meglio portare un plaid, volete davvero rinunciare a un minimo di comodità?



Nella sauna: il caldo e il sudore accenderanno la passione, se siete da soli e la sauna è prenotata per un po’ di tempo solo da voi, beh perché non approfittarne? Ovviamente preferite un tipo di approccio soft, se andate troppo su di giri potreste anche sentirvi male!



Al cinema: è un pensierino che abbiamo fatto tutti, il buio, qualche scena particolarmente interessante, lui accanto e si fa difficile resistere in certi casi… Ovviamente state attenti a eventuali “spettatori”, quindi se non siete gli unici in sala potete optare per preliminari soft prima di correre verso la macchina!