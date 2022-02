Routine nel sesso? Anche no, grazie!

Dall’inizio di questa pandemia sembra di essere intrappolate in un loop temporale e spaziale che ha spazzato via la normalità e molto spesso – quando non siamo state ghostate – ci si ritrova rinchiuse full time con il nostro compagno.

Perché non approfittarne e prendere spunto dai conigli? Il sesso è sicuramente il miglior modo di spezzare la giornata divertendosi, ma attenzione a non cadere nella routine! Non dimentichiamoci il grande insegnamento di Jessica e Ivano: ‘o famo strano dovrà essere l’urlo di battaglia!

Spezzare la routine sessuale è super funny!

Partiamo da un principio spesso ignorato: il sesso va fatto sempre, “in tutti i luoghi, in tutti i laghi“. Certo, il letto è comodo, ma rischia di annoiare a lungo andare. La casa ha tantissimi posti pronti a diventare dei letti e allora perché non sperimentare qualcosa di nuovo? Le posizioni sessuali sono tante, fantasiose e stancanti, e lasciano sempre di buonumore…evitiamo di fare sempre le stesse!

L’amore – e il sesso – non ha bisogno di un’organizzazione maniacale! Prendere spunto dai film aiuta: afferrate il partner così, all’improvviso, trascinandolo nel vortice della passione. Se sta guardando la tv, o cucinando, o è al pc, interrompere la sua concentrazione con un sempiterno strip-tease casalingo è cosa buona e giusta e vi avvilupperà quanto basta per far crescere il piacere e dare sfogo alle pulsioni.

Le abitudini che sembrano rassicuranti possono diventare delle nemiche, quindi c’è bisogno di qualcosa che faccia emergere l’eros, che crei una tensione sessuale dalla quale è impossibile resistere.

Se poi proprio non riuscite a staccarvi dal classico letto, utilizzatelo almeno per provare delle novità: i sex toys potrebbero essere quello che ci vuole! La curiosità smuove la passione, usateli in coppia per dare pepe anche al sesso più standard…non ve ne pentirete.