Con l’estate in arrivo ritorna la voglia di colori forti e scintillanti, anche sulle unghie. La tendenza smalti per questa estate 2021 abbraccia ogni esigenza e personalità, dal giallo più allegro al nude più sofisticato. Vediamo nei dettagli quali sono i colori smalto più di tendenza per la prossima estate.

Giallo, dal lemon al pastello

Dopo che Yellow Illuminating è stato dichiarato colore Pantone 2021, non avevamo dubbi che il colore giallo sarebbe stata una delle nuance più di tendenza per questa estate.

Il colore del sole, declinato nelle diverse tonalità, dal lime al pastello, passando per il giallo acceso, è perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura. Una nuance allegra e vibrante che ci trasporta direttamente sulla spiaggia.

Nude look sofisticato

Non sarà forse il classico colore unghie estivo, ma per questa stagione calda 2021 lo smalto nude look torna alla ribalta, per donare un tocco di raffinata eleganza e semplicità alla nostra manicure.

La tonalità ideale per la stagione, infatti, è lattiginosa e rigorosamente neutra. I colori per l’estate 2021 non vogliono alcuna nuance, meglio optare per una classica french manicure, oppure per uno smalto trasparente magari impreziosito da un finish leggermente brillante.

Rosso color passione

Lo smalto rosso è quella nuance che non passa mai di moda, e, insieme ai colori pastello, sarà protagonista della manicure 2021.

Passionale e super femminile, lo smalto rosso si declina sulle unghie con effetto laccato, andando a creare una manicure brillante. E se il rosso corallo è lo smalto rosso estivo più amato, per il 2021 la nuance protagonista diventa il rosso intenso, ma anche declinato in tonalità più dark.