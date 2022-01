Trasformiamoci in Audrey Hepburn con i guanti lunghi

L’inverno 2021 lo abbiamo vissuto all’insegna dei guanti di pelle, accessori super bold e allo stesso tempo caldi. L’inverno 2022 ci regala una tendenza moda e accessori simile che fa della raffinatezza sensuale e misteriosa il suo mantra: i guanti lunghi. I guanti lunghi, che siano in pelle, in colori moda accesi o neutri, in tessuti eleganti come il raso o con i bordi tempestati di piume, sono l’ideale quando vogliamo conferire un tocco di eleganza senza tempo ai nostri outfit. Soprattutto durante questi ultimi giorni di festa!

Guanti lunghi o lunghissimi?

Se già sulle passerelle dei grandi designer di moda abbiamo visto guanti lunghi di diverse dimensioni, da quelli a metà braccio fino a quelli sopra al gomito, ora possiamo sfoggiarli anche nella vita di tutti i giorni. Ciò che ci piace dei guanti lunghi è il loro eclettismo: quelli in maglia a cannolè o in pelle sono più prettamente sportivi e adatti a look casual-chic. Quelli in seta o raso sono invece più tradizionalmente eleganti. Un po’ come siamo state abituati a vederli sulla Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany!