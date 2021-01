Guanti di pelle: come indossare il trend dell’inverno 2021

Eleganti, comodi, caldi: i guanti di pelle sono un accessorio irrinunciabile per la stagione fredda. Nel 2021 questo trend ha infinite sfumature, di colori e taglie.

Potete sceglieli lunghi fino al gomito, o in stile pilota. Neri, marroni o super colorati. E non dimenticate le borchie, perfette sui guanti di pelle.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Ecco quali da comprare assolutamente per un’inverno 2021 super.

I guanti di pelle corti

Il modello più classico per i guanti di pelle è quello che arriva giusto al polso. È perfetto come guanto da utilizzare tutti i giorni, soprattutto quando sono foderati di lana e in inverno le temperature si abbassano.

Foto Ralph Lauren

Per avere una piccola variante, che non sia il tradizionale guanto in pelle nera, si può giocare su materiali e colori. Per esempio scegliendo un modello color cammello, un colore passe-partout tanto quanto il nero, oppure in camoscio, invece che pelle liscia.

I guanti da donna al gomito

Se volete osare, magari indossandoli con un cappottino con manica a trequarti, potete optare per un paio di guanti di pelle al gomito. Super trendy e ancora più caldi.

Foto Max Mara

In questo caso, si potrà scegliere se declinarli in versione casual o super elegante, semplicemente abbinandoli ad un paio di jeans o ad un abitino (magari tenendoli indosso una volta sfilato il cappotto).

Foto Sportmax

Per non appesantire troppo il look, però, è meglio rimanere su colori più neutri: il nero (come quelli di Max Mara, in saldo) o marrone, proposti anche da Sportmax.

I guanti di pelle coloratissimi

Se siete sbarazzine, e con l’arrivo dell’inverno non volete piegarvi ai tradizionali colori scuri, non disperate. Un ottimo guanto in pelle si adatta benissimo a qualsiasi tinta.

Foto United Colors of Benetton

La palette di colori in questo caso è libera, purché siano colori vivaci e super sgargianti. Ma se non volete scegliere un solo colore: perché non un patchwork di pellami?

Foto Cos

Per le freddolose: guanti di pelliccia

Se le temperature sono davvero troppo basse, o voi foste davvero molto freddolose, c’è un’alternativa perfetta anche per voi. I guanti in pelliccia. Potete anche scegliere se mantenere il pelo all’interno (come in quelli in montone di Ugg, magari da abbinare ai vostri stivaletti).

Foto Ugg

Oppure se mantenerla all’esterno, per un look più montanaro-chic.

I modelli con le borchie

Ovviamente, pelle chiama borchie. Così come su giacche e stivali, anche i guanti sono l’accessorio perfetto da decorare con inserti metallici e catene.

Foto Manokhi

Potreste optare per una versione con micro-borchie per tutti i giorni, o con delle maxi applicazioni per le uscite serali più wild.