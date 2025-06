Grande Fratello, a sorpresa torna Shaila Gatta: che ruolo avrà nella nuova edizione

Non è un periodo particolarmente florido, per i reality show, in termini di ascolti. Nonostante questo, il padre di tutti i reality non si fermerà e tornerà con una nuova edizione già a partire da settembre. A guidare il Grande Fratello, salvo clamorosi cambiamenti dell’ultima ora, ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, divenuto conduttore dopo aver vestito i panni dell’opinionista.

Per conoscere il cast della trasmissione è chiaramente troppo presto, ma le prime indiscrezioni sono trapelate sul web e stanno già dividendo il pubblico. Per quanto riguarda i concorrenti, si parla di Gianmarco Steri e di altri possibili arrivi dall’universo Uomini e Donne, ma ci sarà anche un ritorno decisamente roboante. L’ex gieffina Shaila Gatta tornerà anche nella prossima edizione: ecco perché.

Shaila Gatta tornerà nella prossima edizione del Grande Fratello in un ruolo del tutto inedito

Stando alle ultime voci, riportate da Lorenzo Pugnaloni e Amedeo Venza, Alfonso Signorini e il team del GF avrebbero messo gli occhi sull’amatissimo tronista Gianmarco Steri. Non solo, poiché pare che, insieme al barbiere romano, gli autori vorrebbero anche altri ex volti di Uomini e Donne, così da ricreare un triangolo amoroso che potrebbe tenere incollato il pubblico alla televisione.

In attesa di scoprire quanto c’è di vero in queste indiscrezioni, c’è un annuncio che riguarda una ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. E non una protagonista qualunque: Shaila Gatta è stata una delle colonne dell’ultimo GF, amata da una grande fetta di pubblico anche in ragione della ‘turbolenta’ relazione (ormai terminata) con Lorenzo Spolverato.

Dopo l’avventura da concorrente in casa, la ballerina prenderà il posto di Giuseppe Garibaldi come volto social dei casting della prossima edizione. Sui social, la Gatta ha già invitato gli utenti a iscriversi ai provini e lanciarsi in un’esperienza che senza alcun dubbio ti cambia la vita. Con la sua verve e la sua esplosività, Shaila aiuterà il programma a trovare i nuovi protagonisti dello show.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli del suo ruolo, ma, considerato quanto fatto da Garibaldi prima della passata edizione, si presume che l’ex velina di Striscia la Notizia si metta in viaggio per l’Italia, da nord a sud, alla ricerca di possibili nuovi concorrenti. Una bellissima notizia per i fan della napoletana, felici di rivederla in azione per un programma di cui è stata grande protagonista.