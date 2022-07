Giornata mondiale dell’amicizia: cosa regalare alle tue beauty addicted del cuore

“A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste.” Chi è l’autore di tanta verità? E a chi mai potrebbero appartenere queste parole, se non al teorico dell’amore per eccellenza, nonché il maggior colpevole di tanto accanimento in materia da parte di molti di noi? Sì, parliamo di Nicholas Sparks e sì, d’altronde sempre d’amore si tratta: qualcuno ritiene infatti l‘amicizia la più alta e pura manifestazione dello stesso, esente da gelosia, invidia, interessi.

A pensarla allo stesso modo a quanto pare è anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale ha stabilito -nel lontano 2011- proprio il 30 Luglio come la Giornata mondiale dell’amicizia in segno di: “Riconoscimento dell’amicizia come sentimento di valore, promotore di dialogo, solidarietà, comprensione reciproca e riconciliazione tra civiltà.” al fine di consolidare il legame non solo tra esseri umani, ma anche tra popoli. E, siccome ogni occasione è buona per festeggiare -cita una nota legge universale-, vediamo insieme qualche idea regalo a tema beauty per far sentire speciali le proprie amiche in questa lieta evenienza!

Freshly: Vitamin C Concentrate Serum

Foto Instagram @freshlycosmetics_it

La sua ossessione è quella di proteggere il più possibile la pelle dai danni dei radicali liberi? Il nuovo arrivato in casa Freshly si aggiunge alla schiera di sieri viso, e mette in atto una potente azione antiossidante andando a stimolare la rigenerazione cellulare. Le macchie sono ridotte, così come le piccole rughe, la pelle luminosa e levigata. Ultimo ma non ultimo, non è fotosensibilizzante! È oramai più che certo: questa amicizia sarà per sempre.

Clarins, Lip Comfort Oil

Foto Instagram @clarinsitalia

Qualora parlassimo di una fedele make-up lover attentissima alle tendenze trucco e sempre a caccia di nuovi trend, ecco la soluzione: il noto olio labbra targato Clarins, e cioè il Lip Comfort Oil, è un autentico “must-have” per questa stagione! Mentre si prende cura delle labbra, regala loro l’agognato effetto Juicy Lips insieme a brillantezza, morbidezza e comfort senza eguali.

Penélope Skin: Grape Mist

Foto Instagram @penelope_skin

E se questa amica fosse tanto appassionata di beauty da avere già provato quasi tutto? Qui una grossa novità per lei: Grape Mist di Penélope Skin è un nuovissimo spray viso antiossidante e rinfrescante, ideato per idratare la pelle e donarle luminosità istantanea. Come? Grazie al fitocomplesso di bucce d’uva rossa ricavato dalle vinacce della Franciacorta, una sorta di anti-aging preventivo. Il Pantenolo contenuto nella formulazione, poi, rafforza la barriera cutanea mentre l’estratto di Verbasco procura un delizioso effetto rugiada.