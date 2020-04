Test – Quanto conosci la tua migliore amica?

Quanto conosci la tua migliore amica? Cimentati nel test e scopri se conosci davvero tutti i suoi segreti, persino quelli inconfessabili!

Lei ti è sempre vicina, pronta a tenderti una mano in qualunque momento? Credi che tra di voi non esistano segreti? Avete completa fiducia reciproca? Insomma, sei convinta di conoscere proprio tutto della tua migliore amica?

Per verificare se il vostro legame d’amicizia è paragonabile a quello di due sorelle che si conoscono da una vita e se conosci bene la tua migliore amica, rispondi sinceramente alle domande del test, il risultato potrebbe sorprenderti!

Come riconoscere una vera amica

Prima di passare al test e mettere alla prova la tua amicizia, ti consigliamo di leggere quanto segue, abbiamo raccolto quelle che secondo noi sono le caratteristiche di un’amicizia autentica. Che ne pensi, la tua passa la prova?

Per prima cosa l’amicizia vera tra amiche continua anche se non ci si vede da moltissimo tempo. Perché si tratta di un legame indissolubile che non viene meno se, per qualche ragione, una delle due si trasferisce altrove. L’affetto rimane lo stesso anche se ci sono meno occasioni per parlarsi e incontrarsi.

Le amiche vere, inoltre, si aiutano sempre al momento del bisogno. Una può contare sull’altra, a qualunque ora del giorno e della notte, perché non ci sono orari da rispettare. Questo non significa doversi trasformare in stalker, ma se avete un’urgenza o un problema, un’amica vera dovrebbe essere sempre disponibile perlomeno all’ascolto.

Le amiche, quando si tratta di amicizia con la A maiuscola, si difendono reciprocamente da eventuali attacchi e malelingue. E lo fanno anche a insaputa dell’altra, perché non amano che si sparli della persona a cui vogliono tanto bene. E se necessario, rivelano i nomi dei “nemici”!

Un’altra caratteristica è la capacità delle migliori amiche di fare compromessi quando non amano le stesse cose o non hanno le stesse opinioni. Perché non tutte le amiche sono come gemelle in fatto di gusti e preferenze, anzi, possono essere molto diverse. Ovvio, litigano anche, ed è un bene perché qualche litigio ogni tanto è inevitabile e denota sincerità nel rapporto, ma spesso riescono a venirsi incontro e a trovare, alla fine, una mediazione. In fondo l’amicizia è fatta anche di compromessi.

Le amiche vere vogliono il bene reciproco e a dispetto di tutto, si augurano il meglio per l’altra, anche se questo può significare in alcune circostante dover rinunciare a vedersi per tanto tempo, per esempio nel caso di un trasferimento. Inoltre, quando sono giù di morale, fanno di tutto per supportarsi e sono disposte ad ascoltare le lamentele reciproche.

Un’altra caratteristica che di solito riguarda le amicizie autentiche è quella capacità istintiva che hanno le migliori amiche di capirsi al volo, e spesso persino di amare e/o odiare le stesse persone. Fatta eccezione per i fidanzati, in questo ambito non sempre vanno d’accordo ed è un bene!!!

Infine le amiche vere sentono in modo istintivo di essere legate da qualcosa di speciale, indescrivibile a parole, come due sorelle unite nell’anima. Non è detto che questa sensazione scaturisca al primo incontro, può accadere anche dopo, ma prima o poi si fa sentire.

Che ne pensi, sono caratteristiche che contraddistinguono la tua amicizia? Rispondi a queste semplici domande e dopo aver capito se si tratta o meno di amicizia vera, non ti resta che testare quanto conosci veramente la tua migliore amica cimentandoti nel nostro test. E subito dopo verifica se tu sei una vera amica!