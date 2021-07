I migliori look del Festival di Cannes 2021

Si è concluso anche il 74esimo Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più attesi, cancellato nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 e proposto quest’anno a luglio, invece che a maggio.

Nei sei giorni di Cannes 2021 abbiamo visto sfilare sul red carpet alcuni tra gli attori e registi più acclamati al mondo. Un unico italiano in concorso: Nanni Moretti. Il regista ha portato alla kermesse il suo “Tre Piani”, insiemae a tutto il cast, dove troviamo anche Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

I più bei look sul red carpet di Cannes 2021

Ad attirare l’attenzione, come sempre, sono stati i look proposti sul red carpet, dall’abito prezioso e decisamente particolare di Bella Hadid al maxi dress in verde lime di Chiara Ferragni. Menzione d’onore anche a Spike Lee, presidente della giuria di Cannes 2021, che non solo ha spoilerato il film vincitore della Palma d’oro, ma ha sfoggiato ogni sera dei look impeccabili e decisamente stravaganti.

Ecco qui quali sono stati, per noi, i look più belli sul red carpet di Cannes 2021.

Rosamund Pike in Dior

Rosamund Pike per il red carpet di chiusura di Cannes 2021 ha scelto un abito Dior rosso fuoco, in tulle, con spacchi laterali sui fianchi. Semplicemente meraviglioso nella sua semplicità.

Maggie Gyllenhaal in Gucci

Anche Maggie Gyllenhaal, tra le giurate della kermesse, ha scelto un abito in cui è il rosso a farla da padrone. A smorzare il colore della lunga gonna, super accesa, il corpetto bianco con spalline sottili. Inoltre, è andata sul sicuro, scegliendo di sfilare con indosso una splendida creazione di Gucci.

Sharon Stone in Dolce & Gabbana

Se c’è un’attriche che è stata sempre impeccabile sul red carpet di Cannes 2021, quella è Sharon Stone. Tra tutti gli abiti proposti, quello che ci ha colpito di più è sicuramente il maxi dress iper romantico, in tulle, di Dolce & Gabbana con fiori applicati su tutta la lunghezza. Giocoso ed elegante, Sharon Stone con questo abito non è passata di certo inosservata.

Leonie Hanne in Tony Ward Couture e Pomellato è la regina di Cannes 2021

Leonie Hanne per noi vince il premio per l’abito più bello al 74esimo festival di Cannes. L’attrice, classe ’88, per il red carpet ha scelto un abito da sogno, opalescente, realizzato da Tony Ward Couture e Pomellato. Semplicemente sublime.

Bella Hadid in Schiaparelli Haute Couture

Se Sharon Stone è stata la diva del Festival di Cannes 2021, sicuramente merita una menzione speciale anche Bella Hadid, che ha catturato l’attenzione di tutti con il suo abito nero di Schiaparelli Haute Couture, impreziosito dalla maxi collana di Chopard. Impossibile toglierle gli occhi di dosso, anche grazie al bellissimo make up look realizzato da Dior.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani

Portiamo un po’ di italianiatà tra i migliori look di Cannes 2021 e parliamo di Kasia Smutniak, che sul red carpet della kermesse ha indossato un tubino di paillettes senza spalline realizzato da Giorgio Armani. Semplice ma elegantissimo.

Margherita Buy in Giorgio Armani

Anche Margherita Buy, sul ret carpet del Festival per “Tre Piani” di Nanni Moretti, ha sfoggiato un abito di Giorgio Armani. Questa volta, però, parliamo di un abito più “vaporoso”, dove è il tulle il grande protagonista, insieme al vestito/sottoveste impreziosito dai dettagli florali in blu e rosa.

Chiara Ferragni per Cannes 2021 sceglie Giambattista Valli

Sul red carpet di Canne 2021 anche l’influencer italiana più amata al mondo: Chiara Ferragni. Per la passerella alla kermesse ha scelto un maxi dress verde lime, con dettagli preziosi sulla scollatura, in vita e sulle maniche, realizzato da Giambattista Valli. Davvero particolare e dimostrazione che il verde lime sarà uno dei colori dell’estate 2021.

Sophie Marceau

Sophie Marceau è bellissima oggi come 20 anni fa. L’attrice francese, per il red carpet di Canne 2021, ha puntato sulla semplicità, scegliendo un abito black & white con spalle scopertre di Maison Valentino. La prova che si può essere eleganti anche senza troppi fronzoli e gioielli.

A Cannes 2021 vince per lo stile il cast di “The French Dispatch” di Wes Anderson

Difficile scegliere chi tra il regista Wes Anderson, Tilda Swinton e Timothee Chalamet fosse vestito meglio a Cannes 2021. Ovviamente, come non citare Bill Murray, che nella sua stravaganza è riuscito ad essere sempre impeccabile.

Se dobbiamo scegliere, però, il nostro cuore va a Tilda Swinton, che tra abiti monocromatici e iper colorati, ha saputo catturare ogni sera l’attenzione dei fotografi, e non solo, della 74esima edizione del Festival di Cannes.