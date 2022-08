Federica Panicucci, l’abito rosso è proprio da lido (di Venezia)

Ancora una volta le celebrity ci stupiscono, fanno sognare (e ci suscitano anche un po’ di invidia) con i loro incredibili look. Stavolta si parla di Federica Panicucci, che in occasione di un evento estivo al Lido Bagno Augustus, ha sfoggiato un abito rosso da vera principessa. Firmato dal designer dell’atelier Antonio Riva, l’abito della presentatrice televisiva è da sogno. Ha manicotti a palloncino, ma lascia le spalle scoperte in una scollatura profonda. Un corsetto morbido avvolge il busto mentre la gonna, realizzata in tessuto impalpabile, ricorda i petali di un fiore.

Foto Instagram | @federicapanicucci

Let’s dream: l’abito rosso di Federica Panicucci fa sognare

Quando si parla di vestiti lunghi estivi, un abito rosso è un abito per donne sicure di sé, proprio come nel caso di Federica Panicucci. In una sfumatura di rosso freddo, abbinato a gioielli in diamanti e a un rossetto nello stesso tono che si sposa perfettamente con la sua capigliatura bionda, l’abito stava da Dio a Federica Panicucci. La prova? Le foto che Federica stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, invitando tutti a sognare: let’s dream, ha scritto la conduttrice televisiva.

Foto Instagram | @federicapanicucci

E con un abito come il suo, durante una serata mondana in riva al mare, non è poi così difficile sognare e staccarsi un po’ dalla realtà!