Il rosso acceso sarà il colore per eccellenza di questa primavera 2021. Potrete declinarlo nel mood e nello stile che più vi piace: rosso rock, rosso bon ton, rosso acceso chic, insomma lasciatevi trasportare dalla fantasia!

Ecco come indossare il rosso acceso questa primavera

Il rosso è il colore della passione e dell’amore. Si tratta dunque di un colore super adatto per la donna grintosa, vivace e passionale, che ama osare con il colore e che adora non passare inosservata.

Ecco allora alcuni suggerimenti e alcune idee per outfit che fanno del rosso acceso l’elemento centrale.

Scamiciato iper femminile

Il rosso è un colore importante, che attirerà immediatamente l’attenzione su di voi. Allora perché non creare un look tutto incentrato su uno scamiciato rosso?

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Potete abbinarlo, proprio come quello in foto, con una camicetta leggera, bianca o azzurro polvere, per creare un gradevole contrasto cromatico. Per arricchire il look potete abbinare una cinta in vita che vada a riprendere le scarpe.

Completo rosso fuoco

Un’altra soluzione decisamente di carattere è il completo rosso acceso, per dare una svolta, decisamente colorata, alla vostra giornata.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Per ottenere un look più d ufficio o comunque più formale, abbinate il completo a una bella blusa e a delle scarpe col tacco.

Se preferite invece un look che abbia dei connotati più casual invece, potete abbinare al completo una bella t-shirt, magari di quelle con stampa.

Total look rosso acceso

Infine, perché non stupire tutti con un super total look rosso acceso? Scegliete un maxi dress (o un mini dress, a seconda dei vostri gusti) a fantasia o a tinta unita e abbinatelo a degli accessori rosso fiammante.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ad esempio potete aggiungere una bella cinta di vernice rossa in vita, cui abbinerete poi scarpe e pochette in tinta. Il risultato finale sarà decisamente d’impatto.

Alcune proposte per il vostro shopping

Se avete voglia di osare con il colore, ecco alcune proposte per creare dei total look completamente rossi.

Lasciatevi ispirare dalle vibes del rosso acceso e osate con il colore nei vostri outfit per questa primavera.

Vestito lingerie satinato

Se avete voglia di osare con un bel maxi dresso rosso fuoco, allora non dovete lasciarvi sfuggire questo vestito lungo con scollo morbido e spalline sottili di Zara.

Sul sito le taglie vanno dalla XS alla XL. Costa 39,95 euro.

Foto Zara

Vestito popeline cut out

Se invece siete alla ricerca di un abito più sbarazzino, vi consigliamo questo vestito con scollo rotondo e maniche corte a sbuffo, con apertura cut out sulla schiena. Anche in questo caso, sul sito le taglie vanno dalla XS alla XL. Costa 39,95 euro.