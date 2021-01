Avete mai sentito parlare della dieta chetogenica? Si tratta di un tipo di alimentazione particolare che prevede una ricca assunzione di proteine e lipidi a discapito dei carboidrati. Prima di intraprendere un percorso alimentare per perdere i chili di troppo, però, è opportuno rivolgersi ad uno specialista. Scopriamo insieme in cosa consiste la dieta chetogenica, da scaricare anche gratis, quali sono gli alimenti concessi nella dieta chetogenica e il menù completo da seguire oltre ai benefici, controindicazioni e segreti di questo regime dimagrante.

Dieta chetogenica: cosa mangiare e in cosa consiste?

La dieta chetogenica è spesso consigliata per dimagrire perché prevede il consumo esclusivo di proteine e l’eliminazione dei carboidrati. Per questo in realtà si tratta di un’alimentazione non equilibrata che dovrebbe essere seguita per poco tempo proprio per evitare di procurare danni all’organismo.

L’assunzione di proteine infatti mantiene costanti i livelli di insulina ed evita così l’accumulo di grasso: più si diminuiscono i livelli di glucosio oltre i limiti raccomandati il corpo dovrà attingere energia da altri substrati quali proteine e lipidi, favorendo quindi un dimagrimento rapido.

La gluconeogesi è un processo che porta alla formazione di glucosio a partire dallo scheletro carbonioso di alcuni aminoacidi così da garantire un apporto costante di energia anche in condizioni di carenza di glucosio: questo è ovviamente molto dannoso per l’organismo che si troverà costretto a scindere le proteine, lavoro che intossica inutilmente il fisico. Indubbiamente questa dieta è volta ad un dimagrimento immediato ma lo stress a cui sottopone l’organismo è molto forte e assolutamente dannoso.

La dieta chetogenica gratis da leggere qui sotto non sostituisce assolutamente il parere di un medico nutrizionista o dietista.

Esempio di dieta chetogenica: il menù settimanale gratis

Ecco un esempio di piano alimentare suddiviso in tre pasti principali ossia colazione, pranzo e cena con due intervalli uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio come spuntini ideali per chi è a dieta.

Colazione : concedetevi 50 g di prosciutto crudo con 50 grammi di pane di segale.

: concedetevi 50 g di prosciutto crudo con 50 grammi di pane di segale. Spuntino ideale: 50 grammi di pistacchi tostati e salati.

50 grammi di pistacchi tostati e salati. Pranzo : 100 grammi di rucola, 150 grammi di salmone con 20 grammi di olio di oliva.

: 100 grammi di rucola, 150 grammi di salmone con 20 grammi di olio di oliva. Merenda dietetica : 100 grammi di fiocchi di latte.

: 100 grammi di fiocchi di latte. Cena: 200 grammi di zucchine, 200 grammi di vitello e 10 grammi di olio extra vergine d’oliva. Per un totale 1508 calorie al giorno.

Ma ecco un esempio di menù per un secondo giorno per avere un po’ più di idee sugli alimenti concessi nella dieta chetogenica:

Colazione : 50 grammi di bresaola a colazione, 30 grammi di pane di segale;

: 50 grammi di bresaola a colazione, 30 grammi di pane di segale; Spuntino : 50 grammi di mandorle dolci;

: 50 grammi di mandorle dolci; Pranzo: concedervi 200 grammi di fagiolini, 200 grammi di trota saltata in padella e 20 grammi di olio di oliva;

concedervi 200 grammi di fagiolini, 200 grammi di trota saltata in padella e 20 grammi di olio di oliva; Merenda : 50 grammi di grana;

: 50 grammi di grana; Cena: un’insalata con 200 grammi di pomodori e 100 di lattuga con due uova intere più due albumi.

Per il terzo giorno di dieta potreste optare per questo menù esempio.

Colazione: latte intero e panino con carne di tacchino (140 grammi);

latte intero e panino con carne di tacchino (140 grammi); Spuntino: 10 grammi di noci;

10 grammi di noci; Pranzo: Merluzzo surgelato, circa 250 grammi, accompagnato da 3 zucchine al vapore;

Merluzzo surgelato, circa 250 grammi, accompagnato da 3 zucchine al vapore; Merenda: 150 grammi di clementine;

150 grammi di clementine; Cena: Fagioli, circa 200 grammi, e finocchi della stessa quantità.

Il quarto giorno il menù può variare nel seguente modo:

Colazione: Yogurt bianco intero 200 grammi con panino con prosciutto cotto (140 grammi massimo);

Yogurt bianco intero 200 grammi con panino con prosciutto cotto (140 grammi massimo); Merenda: 10 grammi di mandorle;

10 grammi di mandorle; Pranzo: Calamari in salsa di pomodori (250 grammi e 200 grammi) con 20 grammi di olio EVO;

Calamari in salsa di pomodori (250 grammi e 200 grammi) con 20 grammi di olio EVO; Spuntino: 20 grammi di parmigiano;

20 grammi di parmigiano; Cena: Lenticchie 200 grammi con 200 grammi di carciofi e 20 grammi di olio EVO.

Quinto giorno di dieta chetogenica:

Colazione: panino da 140 grammi con 130 grammi di tacchino accompagnato da 200 ml di latte intero;

panino da 140 grammi con 130 grammi di tacchino accompagnato da 200 ml di latte intero; Spuntino: 10 grammi di nocciole;

10 grammi di nocciole; Pranzo: Insalata di polpo con 250 grammi di polpo e 200 grammi di melanzane e 20 grammi di olio evo;

Insalata di polpo con 250 grammi di polpo e 200 grammi di melanzane e 20 grammi di olio evo; Merenda: 20 grammi di parmigiano;

20 grammi di parmigiano; Cena: 200 grammi di alici marinate con 200 grammi di finocchi.

Durante la settimana, due giorni sono da considerare di “ricarica”. Cosa significa? In questi determinati giorni è possibile inserire nella dieta i carboidrati.

Il giorno di recupero della dieta chetogenica

La dieta chetogenica dimagrante prevede anche due giorni di ricarica in cui è concesso il consumo di carboidrati per rifornire le riserve di glicogeno. Ecco un esempio di menù per il giorno di recupero di dieta chetogenica:

Colazione: 250 grammi di latte parzialmente scremato con 10 grammi di zucchero e 100 grammi di fette biscottate integrali con 50 grammi di marmellata.

250 grammi di latte parzialmente scremato con 10 grammi di zucchero e 100 grammi di fette biscottate integrali con 50 grammi di marmellata. Per spuntino: uno yogurt magro e 100 grammi di kiwi;

uno yogurt magro e 100 grammi di kiwi; Pranzo: 200 grammi di riso e 10 grammi di parmigiano grattugiato, 200 grammi di pomodori, 100 grammi di tonno al naturale con 10 grammi di olio extra vergine d’oliva.

200 grammi di riso e 10 grammi di parmigiano grattugiato, 200 grammi di pomodori, 100 grammi di tonno al naturale con 10 grammi di olio extra vergine d’oliva. Spuntino : una mela;

: una mela; Cena: 100 grammi di pesce spada alla griglia e 200 grammi di spinaci con 10 grammi di olio extra vergine d’oliva.

Alimenti concessi nella dieta chetogenica

Ma quali sono gli alimenti concessi nella dieta chetogenica? Compaiono sulla lista principali i grassi, proteine, verdure e spesso sono contemplati anche integratori con le dovute precauzione perché non sempre fanno bene alla salute.

Le verdure vanno assunte in una media di 400-500 grammi al giorno prediligendo quelli a basso contenuto di carboidrati come broccoli, spinaci, zucchini e funghi, mentre andranno evitati patate, piselli, carote e cereali. La quantità di frutta nella dieta chetogenica invece sarà limitata e si consiglia di non superare i due frutti al giorno.

Per quanto riguarda le proteine potrete consumare carne, pesce e uova nei limiti consentiti dai menu giornalieri ma potrete anche optare per i formaggi perché i grassi concessi nella dieta possono essere sia sotto forma di condimenti come olio, burro e strutto, sia sotto forma di alimenti veri e propri come formaggi perché ricchi di grassi e proteine ma poveri di carboidrati. Bevete almeno un litro e mezzo di acqua, cercate di ridurre il più possibile lo zucchero e le bevande zuccherate.