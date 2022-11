Dieta Dukan: le ricette per la fase di attacco

Foto Shutterstock | freeskyline

Le ricette della fase d’attacco della dieta Dukan, contrariamente a quanto molti pensano, possono essere molto gustose, facili da realizzare e allo stesso tempo dimagranti.

La dieta Dukan è stata sempre criticata da dietologi e nutrizionisti perché si tratta di una dieta dimagrante iperproteica ed effettivamente i 72 alimenti concessi nella fase di attacco sono tutti proteine, sia animali che vegetali; questo potrebbe far pensare che sia difficile mangiare in modo vario e che, per tutta la durata della dieta dimagrante, si possano alternare semplicemente carne ai ferri o pesce bollito.

Non è affatto così: anche se nella fase di attacco della dieta Dukan il menù prevede il divieto di magiare farinacei, legumi, verdure, frutta, burro, margarina e zucchero, potete realizzare tantissimi piatti golosi, perfino dei dessert con cui concludere la cena e dei pancakes per colazione.

Pancake della dieta Dukan

Foto Shutterstock | Pixel-Shot

Durante la fase di attacco della dieta Dukan potete perfino inserire i pancakes all’interno del vostro menu Dukan per la colazione! Basta utilizzare alcuni degli ingredienti concessi e rinunciare al burro per la cottura, ma il risultato finale è incredibilmente gustoso.

Potete riservarli alla colazione della domenica e condividerli col resto della famiglia, nessuno si accorgerà che si tratta di una ricetta dietetica.

Questi gli ingredienti:

1 uovo

2 cucchiai di yogurt magro

2 cucchiai di crusca d’avena

dolcificante q.b.

Per la preparazione procedete così:

Sbattete l’uovo con la crusca d’avena, lo yogurt e il dolcificante e mescolate bene fino a che non otterrete un composto omogeneo e liscio. Potete anche aiutarvi con delle fruste elettriche. Riscaldate una padella antiaderente su cui verserete il composto. Versate poco per volta la miscela sulla padella per creare 3 o 4 pancakes e cuoceteli su entrambi i lati.

Spaghetti con i gamberi Dukan

Foto Shutterstock | Sergii Koval

Questo primo piatto è l’ideale se amate il sapore delicato e dolciastro dei gamberi e se avete nostalgia della pasta!

Per realizzarlo dovete procurarvi gli spaghetti di konjac, un alimento a zero calorie che è concesso fin dalla fase di attacco della dieta Dukan.

Tutto quello che vi serve sono:

200 g di spaghetti o tagliatelle Konjac

1 cipolla piccola

150 g di gamberetti puliti

1 pizzico di prezzemolo

Sale, pepe e noce moscata q.b.

Ed ecco il procedimento della ricetta Dukan:

Pulite i gamberetti con cura e metteteli da parte. In una padella fate scottare i gamberetti insieme alla cipolla tritata e le spezie che più vi piacciono, aggiungendo un po’ d’acqua per far cuocere gli ingredienti. Sciacquate gli spaghetti sotto abbondante acqua corrente, e fateli cuocere un paio di minuti in acqua bollente. Tuffate gli spaghetti in padella e scottateli insieme ai gamberi, senza aggiungere condimenti. Aggiustate di sale e pepe e terminate con una spolverata di prezzemolo fresco.

Orata al cartoccio alla Dukan

Foto Shutterstock | Goskova Tatiana

L’orata è un pesce pregiato dei nostri mari, che si presta bene ad essere utilizzata in svariate preparazioni; è un pesce magro e ricco di proteine ad alto valore biologico, perfette quindi per chi sta seguendo una dieta dimagrante proteica come la dieta Dukan.

In questa ricetta viene cucinato al cartoccio, in modo da preservarne il sapore delicato e gustoso.

Gli ingredienti che vi servono sono:

150 g di filetto di orata

1 pizzico di zafferano

100 g di formaggio fresco magro

Sale e pepe q.b.

Ed ecco la preparazione passo dopo passo:

Bagnate leggermente la carta da forno e poi sistemaci sopra l’orata già pulita. Spolverizzatela con sale e pepe e ricoprite con il formaggio insaporito con lo zafferano. Ora chiudete bene il cartoccio che farete cuocere per 15 minuti in forno a 200°C circa.

Cosce di pollo al cartoccio Dukan

Foto Shutterstock | Nina Firsova

Il pollo è uno degli alimenti privilegiati nelle ricette Dukan, specialmente in quelle della fase di attacco, perché si tratta di una carne magra dal gusto delicato e dalla grande versatilità.

In questa ricetta vengono utilizzate le cosce, che saranno cotte con un metodo semplice e light, il cartoccio; viene anche aggiunto del formaggio per renderle cremose e incredibilmente gustose.

Ecco tutti gli ingredienti che vi servono:

100 g formaggio magro fresco.

1 scalogno tritato

1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato

20 steli di erba cipollina tritati

2 cosce di pollo

Sale e pepe q.b.

Ed ecco le indicazioni per una preparazione a regola d’arte:

Mescolate bene il formaggio con lo scalogno, il prezzemolo, il sale, l’erba cipollina e il pepe. Togliete la pelle dalle cosce e incidete con un taglio di 2cm circa di lunghezza e 1,5 cm di profondità. Mettete un po’ della farcitura di formaggio nel taglio e l’altra distribuitela sul resto delle cosce. Mettete le cosce in due fogli di carta forno e chiudete i cartocci: metteteli poi in una teglia e infornate per 40 minuti.

Spiedini di tofu Dukan

Foto Shutterstock | Pixel-Shot

Questa ricetta Dukan per la fase di attacco è adatta anche a chi segue la dieta Dukan vegetariana perché a base di tofu e altri ingredienti di origine vegetale.

Si tratta di un saporito impasto che viene cotto in forno e che potete utilizzare sia come spiedini che come polpette o come chips, secondo la vostra fantasia e i vostri gusti.

Gli ingredienti che vi servono sono:

250 g di tofu

2 uova

1 pizzico di sale

2 cucchiaini di lievito in polvere

Rosmarino, origano, paprika (a piacere)

Il procedimento:

In un frullatore, mescolate il tofu con l’uovo, il sale, il lievito e le spezie e le erbe aromatiche che preferite. Versate il composto in una teglia, ben foderata di carta forno, e formate un rettangolo. Fate cuocere per 10/15 minuti, finché la pasta risulterà piuttosto compatta. A questo punto togliete la pasta dal forno e tagliatela come preferite: potete infilzarla su degli spiedini, farne delle polpettine oppure tagliarla a striscioline per realizzare delle chips. Fate cuocere in forno 10 minuti a 200°, finché l’impasto non sarà croccante, e accompagnate il piatto con della maionese Dukan.

Crema al caffè Dukan

Foto Shutterstock | RomanaMart

Questa è una vera e propria coccola per gli amanti del caffè, un momento speciale in cui rilassarsi sorseggiando una bevanda gustosa e ricca; la crema al caffè Dukan è uno spuntino perfetto per metà mattinata perché è ricca di latte e uova e inoltre il caffè vi darà la carica necessaria per proseguire la giornata con energia.

Per realizzare la crema di caffè Dukan per 4 persone vi occorre:

60 cl di latte scremato

1 cucchiaio di aroma caffè moka

3 uova



Ed ecco come procedere:

Versate il latte scremato in un pentolino e aggiungete l’aroma al caffè, poi fatelo bollire. A parte, in una terrina, sbattete le uova e il dolcificante. Incorporate poi il mix di latte scremato e caffè e continuare a mescolare. Versate il preparato in quattro stampini e fate cuocere a bagnomaria per 20 minuti. Lasciate riposare per qualche ora e servite freddo.

Tiramisù Dukan

Foto Shutterstock | Fascinadora

Uno dei principi della dieta Dukan è che, per procedere con successo nella dieta dimagrante, bisogna sempre gratificarsi a tavola e non vivere il regime alimentare dietetico come una costrizione. Quale gratificazione migliore di un delizioso tiramisù? Anche se può sembrare impossibile, potete ottenere un goloso dessert utilizzando esclusivamente gli ingredienti concessi nella fase di attacco della dieta Dukan.

Vi serviranno:

4 cucchiai di crusca d’avena

2 cucchiai di crusca di frumento

2 uova

2 cucchiai di yogurt bianco magro

1/2 bustina di lievito

3 cucchiaini di Tic (dolcificante dietetico liquido)

1 bustina di vanillina

1 tazza di caffè

150 grammi di fromage blanc o ricotta magra

1 cucchiaino di cacao amaro magro

La preparazione non è difficile, richiede solo un po’ di tempo: