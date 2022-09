Cristiana Capotondi, i segreti del suo inconfondibile look acqua e sapone

Uno tra i volti più amati del cinema italiano, in grado di passare con estrema nonchalance da personaggi impegnativi a ruoli più leggeri, Cristiana Capotondi compie 42 anni il 13 settembre. Attrice, regista e doppiatrice di successo, gode di una naturale bellezza che incanta i più: ma vediamone insieme quelli che sono i dettagli!

Cristiana Capotondi ed il suo rosso ramato invidiabile

Cristiana Capotondi – Foto Instagram @cristianacapotondi

Poteva un fascino senza sforzo come quello di Cristiana Capotondi non vantare una suggestiva chioma rosso rame? Riccia di nascita, l’attrice ha spaziato negli anni sperimentando, tra i tagli di capelli lunghi ed i tagli medi sino al corto, di tutto un po’: dal raffinato long bob a lunghezze leggermente scalate e mosse, non c’è un look che le sta male. Sobrie pieghe lisce oppure in movimento sono su di lei strategicamente alternate ad acconciature semplici ma d’effetto, senza sbagliare mai un colpo.

Cristiana Capotondi: un make-up naturalmente sofisticato per una sofisticata bellezza

Cristiana Capotondi – Foto Instagram @cristianacapotondi

Per lineamenti puliti e quasi d’altri tempi come i suoi, la donna predilige da sempre il trucco acqua e sapone, una scelta comunque carismatica che contribuisce a renderla fortemente riconoscibile.

Sin dal principio della sua carriera come attrice possiamo dire di aver visto, gran parte delle volte, Cristiana Capotondi optare per il no make-up make-up (sì, ancor prima che questo facesse tendenza), arrivando a calcare la miriade tappeti rossi agghindata di pochissimo trucco. La base viso è sempre mantenuta estremamente nature, con del blush pescato sulle gote portato ad intensificare anche la piega palpebrale così come la linea ciliare inferiore. Mascara e matita, poi, incorniciano i suoi occhi verdi in modo quasi impercettibile.