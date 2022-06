I migliori costumi low-cost che sembrano costosissimi

Il beachwear ci conquista facilmente anche quest’anno, sarà forse perché le tendenze sono talmente cool e colorate da rendere impossibile qualsiasi obiezione? I vestiti per il mare sono frizzanti al punto giusto e ci rendono delle vere star, d’altronde il coastal style spopola quest’anno, ma quello che ci serve davvero sono dei costumi da bagno talmente fashion da sembrare costosi…ma che non lo sono!

Bikini e costumi interi davvero per tutte le tasche, quelli di cui ci siamo innamorate, che non abbandonano lo stile e la qualità anche se non superano i 50 euro!

Qualità alta a prezzo basso: la vera tendenza sono questi costumi!

A trasmettere l’essenza mediterranea che si respira nel nuovo catalogo beachwear di Bershka c’è la famosa attrice e modella italiana Beatrice Vendramin che indossa a meraviglia un trikini fucsia con scollo incrociato e vita extra alta. Irresistibile, soprattutto il prezzo mini (19,99 euro!).

Foto Bershka

Per un tocco wild a meno di 30 euro, invece, eccola in versione bikini minimal leopardato e uno dei migliori modelli estivi in fatto di cappelli, quello crochet, che si abbina alla perfezione. Completa il look la belly chains il nuovo must dell’estate 2022

Foto Bershka

Affascinate dalle vibes Seventies? Tezenis ha il bikini che fa per voi: un top bandana super colorata a 12,99 euro dalle fantasie che vi renderanno delle perfette figlie dei fiori. E lo slip lo scegliete voi!

Foto Tezenis

Un bikini must have è quello proposto da H&M a soli 25 euro, con slip a vita altissima e triangolo da indossare incrociato per un effetto glamour irresistibile. E la fantasia multicolor delicata rende l’abbronzatura davvero top!

Foto H&M

Ultimo ma non in bellezza è lo splendido costume intero di Zara con volant, un vero tocco di classe perfetto anche per serate glam sulla spiaggia.

Foto Zara

Non è solo un costume, ma un capo beachwear da indossare day-to-night sorseggiando un cocktail con l’ombrellino: davvero, come possiamo resistere a tanta bellezza? L’abbinamento top è con foulard colorful e le scarpe di tendenza primavera-estate!