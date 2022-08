Come vestirsi in aereo: i migliori look copiati dalle Vip

Finalmente ci siamo: tra i bikini più cool ed i vestiti per il mare, le migliori tendenze moda dell’estate sono tutte contenute nella valigia, proprio come da manuale. Ma cosa indossare al momento della partenza? Per quanto si tratti di una vacanza -dove vacanza equivale a relax, nella forma più estrema del termine o, almeno, così si spera- e non di una sfilata d’haute couture, conviene in ogni caso non lasciarsi andare alla trasandatezza più assoluta. E no, nemmeno il ferreo regolamento che vige in aeroporto equivale ad una valida scusante.

Lo sanno bene le celebrities, che non mancano di sfoggiare le loro tenute più stilose (e comode al tempo stesso) per accingersi a viaggiare in aereo. Perché non ispirarsi, ancora una volta, a loro? Di seguito alcune delle fashion inspo più azzeccate circa le mise delle Vip.

Chiara Ferragni: basic, ma con stile

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria – Foto Instagram @chiaraferragni

È innegabile, Chiara Ferragni ci è sempre di grande ispirazione in quanto a stile: in foto la vediamo pronta a prendere l’aereo con i suoi figli, indossare un paio di Mom jeans abbinati ad una semplice canotta bianca. Completa il look una parure di gioielli luminosi della sua linea. Insomma, esattamente il basic che ci piace!

Negin Mirsalehi opta per minigonna e T-shirt

Negin Mirsalehi – Foto Instagram @negin_misralehi

La fashion influencer olandese Negin Mirsalehi sceglie invece di optare per T-shirt bianca e minigonna a pieghe nera, il tutto abbinato a pratiche sneakers alte e strategico maglioncino poggiato sulle spalle.

Per Emily Ratajkowski: il mini-dress in maglia è sempre una buona idea

Emily Ratajkowski – Foto Instagram @emrata

Infine, la supermodella Emily Ratajkowski ci mostra come poter viaggiare in aereo in tutta comodità seguendo, allo stesso tempo, le ultime tendenze: uno knit dress sportivo, ad esempio, è un’ottima idea in quanto leggero e confortevole. Anche qui, sono gli accessori -questa volta dorati- a chiudere la mise.