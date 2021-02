La vendetta è un piatto da servire freddo, ma vendicarsi non rappresenta la scelta più giusta da prendere in questo caso. Se avete incontrato una persona narcisista con cui avete anche provato a chiudere tutti i rapporti, o quasi, ma sentite il desiderio di vendicarvi, riflettete bene prima di agire. Quali sono i consigli da seguire su come ferire un narcisista in maniera diretta e per nulla complicata? La risposta è molto semplice: ignorandolo e… aiutandolo. No, quest’ultimo non è di certo un compito che spetta a voi.

Come ferire un narcisista che ti ha fatto soffrire?

La sofferenza potrebbe condurvi ad azioni sbagliate di cui vi potrete pentire. Ferire una persona, in questo caso un narcisista, che vi ha lasciato e fatto soffrire abbastanza, potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Non solo perché è sbagliato agire in questo modo, ma perché ferire un narcisista potrebbe rivelarsi un’impresa alquanto difficile e a senso unico.

Riconoscere un narcisista non è un gioco da ragazzi, stiamo parlando di un vero e proprio disturbo di personalità che può essere diagnosticato solo da un esperto qualificato. Quindi, è fondamentale sapere che il primo passo per ferire un narcisista, oltre che ignorarlo e metterlo in disparte, è sicuramente aiutarlo a guardare in faccia la realtà. Un narcisista, infatti, non sa di esserlo, ecco perché è fondamentale una terapia con uno psicoterapeuta, il quale lo condurrà ad una guarigione. È fondamentale sapere che tale compito non può essere affidato a voi, quindi se volete provare a metterlo di fronte alla realtà, l’unica strada da prendere è un percorso terapeutico.

Far soffrire un narcisista è possibile?

Avere a che fare con un determinato tipo di persona potrebbe portare a delle grandi sofferenze e maggiore stress nella vostra vita. L’unico modo per ripagarlo del male che vi ha fatto sembra essere la vendetta. Ferire un narcisista attaccandolo o sottolineando quanto sia debole e meschino, potrebbe scatenare l’effetto contrario. In questo modo non fate altro che nutrire l’ego della persona interessata.

Quindi, se volete in qualche modo ferire la persona che vi ha fatto soffrire a causa dei suoi atteggiamenti narcisisti, allora non vi resta che seguire dei piccoli e semplici consigli. La strada più semplice da fare per il vostro bene è sicuramente metterlo in disparte ed evitare qualsiasi tipo di contatto con lui/lei. Mostrare disinteresse, non dare importanza a ciò che dice e incrementare la propria autostima e forza interiore.

Il lavoro su se stesse, però, porterebbe certamente essere vantaggioso per voi, ma non per il narcisista. Questo perché con il passare del tempo, una volta che voi sarete uscite completamente dalla sua vita, questa persona andrà alla ricerca di altre “vittime”.

La strada migliore su come ferire un narcisista è senza dubbio aiutarlo ad aprire gli occhi e affrontare una volta per tutte la realtà.