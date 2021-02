Avere a che fare con un narcisista non è affatto semplice, specialmente se è una persona difficile da allontanare dalla propria vita. Quando l’uomo narcisista con cui si ha a che fare è il partner, la situazione potrebbe farsi ancora più complicata. Provare a cambiarlo o a migliorarlo sembra quasi diventare lo scopo principale della relazione, specialmente se dall’altra parte c’è una persona che prova empatia ed è molto innamorata. Ecco perché ci si informa a più non posso su come trattare un narcisista e la domanda che sorge sin da subito senza dubbio è la seguente: ma il narcisista si innamora? Entriamo nei dettagli e scopriamo di più circa questo dubbio.

Un narcisista può cambiare per amore?

State frequentando un uomo da diverso tempo e solo ora avete notato in lui degli atteggiamenti narcisisti. Vi starete domandando, quindi, se l’uomo che avete di fronte sia realmente innamorato di voi oppure sia solo finzione. L’uomo narcisista si innamora oppure finge di essere innamorato? Il narcisismo rappresenta un vero e proprio disturbo di personalità, quindi avete di fronte a voi una persona che dovrebbe essere presa in cura da uno psicoterapeuta. Non spetta di certo a voi il compito di cambiare un narcisista, ecco perché è importante riconoscere i segnali per capire se il partner è un narcisista.

Quando subentra l’amore non è di certo facile dire addio alla persona amata, anche se stiamo parlando di un soggetto con disturbo narcisistico di personalità. Il narcisista prova una forte ammirazione per se stesso, si sente superiore a chiunque e ha continuamente bisogno di ammirazione. Ma soprattutto è una persona con una forte mancanza di empatia. Ecco perché possiamo capire sin da subito che un narcisista non può innamorarsi se non di se stesso. Può semplicemente infatuarsi di una persona provando, però, a cambiarla in base al tipo di donna che vorrebbe al suo fianco.

Leggi anche Cosa ci dice il narcisismo di Malcom & Marie

Quando un narcisista si innamora davvero?

In altre parole, un uomo narcisista non cambierà mai per amore, a causa della sua mancanza di empatia e il voler soddisfare continuamente il suo ego. Sicuramente la speranza è l’ultima a morire, quindi se siete così follemente innamorate del vostro partner e volete provare a cambiarlo, allora dovrete rivolgervi ad un esperto qualificato il quale vi aiuterà senza dubbio in questo difficile e intenso percorso.