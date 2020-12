Come abbinare i leggings per essere cool

Se c’è un capo che tendenzialmente ogni donna ha nel proprio guardaroba è un paio di leggings. Comodissimi, caldi e cool (se abbinati nel modo giusto), i leggings rappresentano una perfetta alternativa ai pantaloni della tuta e, in alcuni casi, anche ai jeans. Dalla lezione di yoga alla nostra passeggiata quotidiana, i leggings sono il nostro capo preferito per rilassarci e avere comunque un aspetto glamour. Meglio se abbinati a una media lunghezza, per evitare che mettano troppo in risalto cosce e glutei, i leggings possono essere indossati in mille modi diversi. Dai maglioni lunghi, alle giacche eleganti, fino ai top sportivi, ecco come abbinare i leggings ed essere cool come una star di Hollywood, o – ancora meglio – come la duchessa di Cambridge.

Raffinati come Emili Sindlev

Tra le influencer che amano i leggings, impossibile non citare la stylist di origini danesi Emili Sindlev. Lo stile alla Carrie Bradshaw, sempre colorato e originale, è uno dei suoi punti forti. Con lo stile impeccabile di Emili Sindlev, anche i leggings diventano un capo glamour, abbinati a una giacca elegante di media lunghezza, maglione girocollo di lana, orecchini, anfibi e un paio di occhiali da sole.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Audaci come Olivia Palermo

All’elenco non poteva mancare lei, Olivia Palermo, regina della moda di strada, la prima a sdoganare il comfy look e anche lei amante dei leggings. Li abbina in questo caso al tocco audace di una giacca leopardata, francesine di pelle e occhiali da sole a specchio, con un gioco di contrasti davvero glamour.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Casual come Kate Middleton

Ebbene sì, anche i Royal indossano i leggings e lo fanno con l’eleganza innata di Kate Middleton. Casual e raffinata allo stesso tempo, la duchessa di Cambridge ha scelto, in occasione delle celebrazioni Scout 2019, un paio di leggings morbidi (non troppo aderenti), abbinati a un paio di anfibi marroni, una giacca leggera, un maglione girocollo rosso e, ovviamente, il fazzolettone scout.

Foto Getty Images | Max Mumby | Indigo

Skinny come Victoria Beckham

Anche la regina di stile per eccellenza Victoria Beckham ha sdoganato i leggings, grazie a un look davvero raffinato. L’ex Posh Spice abbina un paio di leggings neri super skinny a un tacco alto per slanciare ulteriormente la figura, completando l’outfit total black con una cintura e una giacchetta verde acqua.

Foto Getty Images | Mark Mainz

Modellanti come Kim Kardashian

Qualche tempo fa, Kim Kardashian ha svelato il segreto delle sue curve perfette: lo shapewear, ovvero l’intimo modellante, che l’ha sempre accompagnata sui red carpet e nelle apparizioni pubbliche. Nato per permettere a tutte le donne di armonizzare la silhouette senza rinunciare alla comodità, Skims è il marchio di Kim che realizza capi d’abbigliamento modellanti. Tra i must della collezione, non potevano ovviamente mancare i leggings, da abbinare anche con un top e una felpa, per le vostre passeggiate all’aria aperta.