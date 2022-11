È Clavicut-mania: come sembrare più chic (e più alte) grazie ad un taglio di capelli

Come può una tipologia di Long Bob suscitare tanto clamore? Abbiamo noi la risposta al quesito che chiunque di noi si sta attualmente ponendo: le tendenze capelli dell’autunno/inverno pochi mesi fa annunciavano il caschetto a regnare sovrano tra i tagli di capelli medi più trendy di stagione, eppure ora c’è una novità. Parliamo di una grossa new entry nel panorama hairstyle del momento, che sta riscuotendo un grandissimo successo tra Influencer e celebrities spingendo le più impavide ad adottare un nuovo look.

Si chiama Clavicut, ed altro non sarebbe che un carré lungo dai profili scalati ad incorniciare il viso da portare rigorosamente mosso. Dov’è la vera news? Il suo aspetto geometrico e la leggera scalatura sul avanti enfatizzano i tratti caratteristici di quasi ogni viso, per questo potenzialmente spodestando caschetto dal suo trono. E, se pensate che sia finita qui, non potreste sbagliarvi di più.

Perché amiamo così tanto il Clavicut? Ecco svelato il punto di forza del taglio di capelli

Elisabetta Canalis – Foto Instagram @littlecrumb_

Pare infatti che la lunghezza tipica del cosiddetto Clavicut -a sfiorare le clavicole, proprio come suggerisce il nome- verticalizzi la figura regalando, al contrario, centimetri preziosi a chi lo indossa. Seppur amatissimi ed anche in gran voga, i tagli di capelli lunghi XXL attualmente popolari tendono a simulare sembianze petite, non facendo certo guadagnare in altezza coloro che li portano. Per le coraggiose che stanno meditando un cambio look, perciò, sarebbe proprio il Clavicut il giusto compromesso a permettere di attuarlo senza stravolgere eccessivamente l’immagine, probabilmente complice la sua lunghezza media.

Un ruolo usualmente occupato dal bob, ostico però da portare nel caso si possegga un viso tondo o squadrato nonché una drastica scelta quando il punto di partenza è una lunga chioma. Un pregio sottovalutato? La possibilità di potersi affidare comunque a deliziose acconciature semplici e veloci, un vero “salvagente” di stile.