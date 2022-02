Siamo tutte dee futuristiche coi capi in argento

Le regole della moda parlano chiaro: non ci sono regole, ma solo tendenze da cavalcare! Tra i trend più interessanti e futuristici del momento ci sono sicuramente i capi in argento. Se già tra gli stivali alti cuissardes quelli in argento facevano parte delle scelte più bold, oggi un look total silver non ci spaventa. Ma anzi ci catapulta direttamente nel metaverso della moda, oppure tra i gruppi più glam delle strade cittadine!

Capi in argento e accessori in argento vanno a braccetto

Avete mai pensato che un look total silver potrebbe essere troppo? Ebbene è il momento di caricarlo ancora di più. Come? Con accessori e calzature dello stesso colore, oppure con i gioielli più di tendenza della stagione. Un esempio sono i gioielli tennis, rilanciati dalla collezione Chiara Ferragni Brand, oppure retine e maschere gioiello o capi in rete glitterati per dare un tocco di festosa luminosità a ogni outfit.