Siete amanti di gilet, colletti e calze al ginocchio? Bene, siete fortunate, perché quest’anno lo stile college è di tendenza.

Proprio così. Lo stile da “scolaretta”, che tante probabilmente avranno odiato, nel 2020 detta moda, anche in passerella.

I brand di lusso più importanti, da Gucci a Dior, hanno fatto sfilare le loro “collegiali glamour” tra baby shoes, gonne a pieghe e blazer abbinati a camicie semplici e cravatte maschili.

Se avete sempre sognato di imitare gli outfit stile college di Blair e Serena di Gossip Girl, questo è il momento giusto per farlo. Ma attenzione: la parola d’ordine di quest’anno è rivisitare. Perché è giusto mantenere il classico preppy style che questo stile richiede, ma bisogna renderlo anche contemporaneo e iper femminile.

Ecco quali sono i capi che non possono mancare per creare un outfit in perfetto stile college:

Gonna Plaid

Se c’è un capo che non può mancare per creare il vostro look in stile college è la gonna plaid. Oltre ad essere tra i must per l’inverno 2021, questa gonna è facile da abbinare a tutto: cardigan, giacche college, maglioni, gilet. E potremmo tranquillamente andare avanti, l’elenco è lunghissimo.

In questo periodo, viste le basse temperature, le gonne plaid sono perfette da abbinare con collant spessi e scarpe stringate o sneakers basse, stile Converse.

Per la lunghezza, sia le midi che le mini sono perfette per il vostro preppy style.

Getty Images | Edward Berthelot

Loafers, il modello di scarpa perfetto per lo stile college

Cosa c’è più “college” di un bel paio di mocassini? Anche qui, avete davvero l’imbarazzo della scelta per realizzare il vostro look in stile college.

I mocassini, oltre ad essere trendy, sono anche comodi e tra i must have non solo del 2020 e del 2021, ma della vita. Tutte dovremmo avere almeno un paio di mocassini nel nostro guardaroba.

Le alternative sono per tutte: da quelli più costosi, come l’iconico modello Joordan di Gucci o i Dan, in diverse varianti di materiale e colore, di Sebago, a quelli più economici, come quelli proposti dal brand giapponese Uniqlo.

Per il vostro stile college sono le scarpe ideali e sono super cool abbinati alle gonne plaid con delle calze al ginocchio.

Getty Images | Vanni Bassetti

Gilet, il “maglione del nonno” di tendenza

Il “maglione del nonno” torna a farci compagnia quest’anno. Questo capo infatti si è svecchiato ed è tornato a primeggiare nelle vetrine di tutto il mondo.

Le fashion victim lo amano e sempre più donne e ragazze sono tornate ad indossarlo. Se avete dubbi e non sapete come abbinarlo, lo stile college viene in vostro soccorso. Infatti, questo capo d’abbigliamento si presta a creare look preppy stile.

Basterà scegliere il gilet che preferite, monocolore, bicolor o fantasia, e abbinarlo ad una camicia con maxi colletto, una gonna tartan e un paio di mocassini o sneakers basse, e il vostro outfit sarà pronto. Facile, no?

Per un look più audace, senza abbandonare però il college style, potete optare per l’abbinamento scelto dall’influencer australiana Hannah Orvall: camicia over, gilet e sneakers bianche.

Getty Images | Chris Hyde

Camicia con maxi colletto o maniche a sbuffo

Ve lo abbiamo già anticipato: la camicia con maxi colletto o con maniche a sbuffo sono la scelta giusta per realizzare i vostri outfit in stile college.

Per sembrare delle vere studentesse modello, o quasi, queste camicie possono essere abbinate praticamente con tutto. Dalle gonne plaid a pantaloni high waist neri, dalle loafers alle scarpe da ginnastica bianca, dai gilet ai maglioni cozy, le camicie dovranno diventare le vostre fidate alleate e migliori amiche.

Getty Images | Sascha Steinbach – Pool

Berretto baker, l’accessorio che non può mancare negli outfit stile college

Ogni outift che si rispetti deve essere valorizzato con gli accessori giusti. In questo caso, via libera ai cappelli. Il modello ideale da sfoggiare per un stile college invidiabile è il baker hat, che letteralmente significa “cappello da panettiere” (anche se molto spesso lo chiamano “cappello da marinaio”).

Questo modello vi rapirà decisamente il cuore e sarà il vostro “mai più senza” per tutti i vostri outfit preppy style. Potete trovarlo nelle principali catene di fast fashion in diverse tonalità di colore. Noi, per i vostri look college, vi consigliamo di rimanere sul classico, scegliendo quindi il vostro baker hat in nero o in blu.

Getty Images | Christian Vierig

Borsa a tracolla stile “cartella”

Sempre parlando di accessori, ovviamente non può mancare la borsa giusta. Tra tutte, il modello a tracolla in stile “cartella”, oltre a ricordare tremendamente le ore passate sui banchi di scuola, è anche perfetto per i vostri look in stile college.

Per essere super trendy, vi proponiamo come modello di riferimento l’iconica Alexa di Mulberry, da portare sia a mano che a tracolla.