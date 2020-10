I collant invisibili sono il must have dell’autunno 2020

Alcune donne li amano, altre invece li odiano. Ovviamente, stiamo parlando dei collant. Colorati, fantasia, pesanti o velati, ma anche strappati, come quelli proposti da Gucci, rimangono comunque tra i “migliori amici” delle donne nella quotidianità e per gli eventi importanti.

A inventarli, nel 1959, è stata proprio una donna: Allan Gant sr. Lo stesso anno, negli Stati Uniti, la Glen Raven Mills Company ha cominciato la produzione di massa. I collant si sono poi diffusi in tutto il mondo grazie alla comparsa delle minigonne alla metà degli anni ’60.

Dagli anni sessanta ad oggi i collant hanno fatto davvero tantissima strada. Nonostante siano ancora piuttosto criticati, negli anni sono diventati anche il simbolo dell’emancipazione femminile.

I collant totally invisible sono il trend di questo periodo

Tra i trend dell’autunno 2020 come non segnalare i collant totally invisible, realizzati senza alcuna cucitura per poter essere indossati, con estremo comfort, anche sotto gli outfit più attillati.

Questa tipologia di collant è disponibile in tantissime versioni e, di conseguenza, si adatta a tutte le esigenze. È infatti presente il modello velato, nella versione 20 denari, perfetto per tutte coloro che non vogliono rinunciare ad un minimo di effetto “vedo non vedo” sulla gambe. Ci sono poi le versioni da 30 e 50 denari, più pesanti, ma che mantengono comunque l’effetto “seconda pelle”, senza rinunciare a praticità ed eleganza.

I modelli proposti da Calzedonia

Tra i vari brand di moda, Calzedonia ha appena lanciato sul mercato i suoi collant “Totally Invisible”. L’azienda italiana ha scelto di raccontare, per promuovere questo nuovo prodotto, tre storie di donne diverse tra loro. Una madre, dinamica e pratica, che sceglie i collant 30 denari, classici e confortevoli. C’è poi la ragazza in carriera, che sceglie invece la versione 20 denari, più leggera e sbarazzina. Infine, una donna alla ricerca del perfetto tocco di stile in più per il suo outfit, che sceglie il modello Wish a fantasia, con la scritta “ti amo” in tante lingue diverse.

Durante l’autunno 2020 è probabile che anche le più restie dovranno arrendersi alla praticità, al comfort e all’eleganza dei collant “invisibili”.