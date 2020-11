Sebago porta il mocassino a spasso nella giungla

Pelle conciata a caldo e cucita a mano con occhielli in ottone, la suola è in morbida gomma antiscivolo. Oppure, con suola in cuoio naturale impermeabile flessibile e resistente e impunture a vista, con il famoso taschino per il penny (la moneta che dà il nome a questo modello). La scarpa che ha fatto la storia di Sebago e per l’occasione, con l’arrivo dell’inverno, si trasforma: una versione un po’ wild, ispirata alla giunga, dei suoi classici mocassini penny loafer e delle Campsides è infatti quella che ci ripropone il brand per questo inverno 2020-2021.

La collezione Wild di Sebago

Wild, “selvaggia”, è nome e anima della capsule collection di Sebago, pensate come una deriva della classica scarpa, i pellami più rigidi e lisci si arricchiscono con texture animalier.

I modelli di Sebago: dai mocassini Dan allo stivaletto Campsides

La collezione che viene proposta è quindi più sportiva, adatta infatti alla linea Capsides, ma anche alla Citysides, dove una chiave jungle cambia il volto del classico mocassino “Dan”, chiamato così in omaggio ai fondatori di Sebago.

Pellami e fantasie: pelo e animalier

Il classico penny è stato impreziosito da dettagli zebrati o macultati all over, per chi volesse osare, o solo arricchito da uno scampolo di pelo di mucca in total black sulla vaschetta frontale.

Per chi fosse attratto dalla texture del pelo, ma senza restare troppo sul basic, c’è comunque quello cognac: dettagli animalier qui e là per uno sportivo con suola in Vibram.

Gli abbinamenti: casual o chic

La texture e i pattern sono quelli della moda Autunno Inverno 2020/2021: animalier che possono essere indossati facilmente sia con un pantalone da tailleur che con i jeans.

I mocassini sono perfetti sotto una mini gonna o con una cerata da pioggia, lo stivaletto con ampi maglioni o una cappa. Sofisticato o casual, qualsiasi sia il look che scegliete di indossare troverete sicuramente una compagna perfetta in queste Sebago.