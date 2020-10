Moda

Abbigliamento

Questo inverno la tendenza è lo stile vittoriano in chiave contemporanea

Questo inverno la tendenza è lo stile vittoriano in chiave contemporanea Questo inverno 2021 una tendenza da tenere a mente è quella che ricalca la moda vittoriana, naturalmente in chiave contemporanea. Ecco 5 capi d'abbigliamento di cui non potrete fare a meno e tanti look da copiare!