Buoni propositi beauty: 10 consigli per il nuovo anno

Con l’arrivo del nuovo anno, solitamente, viene stilata una lista di buoni propositi che, per la maggior parte delle volte, non viene poi rispettata.

Quest’anno, però, potete puntare su qualcosa di più semplice: la beauty routine. Ebbene sì, iniziate l’anno con la consapevolezza di avere dei buoni propositi beauty da rispettare, in modo da arrivare a fine anno con una pelle quasi perfetta, luminosa e giovane!

Dalla cura del viso ai prodotti per il make up, ogni minimo dettaglio deve avere le sue attenzioni e nulla deve essere trascurato. Seguire dei buoni propositi di questo genere significa anche imparare a volersi bene e a prendersi cura di sé stesse, evitando, quindi, di ricomprare prodotti utilizzati in modo sbagliato o ricorrere più volte ad una pulizia del viso completa a causa di una scarsa skin care.

Quali sono, quindi, questi buoni propositi che dovranno diventare delle abitudini quotidiane? Scopriamoli insieme!

1. Struccatevi prima di andare a dormire

Il primo dei buoni propositi beauty che vi suggeriamo è quello di struccarvi prima di andare a dormire perché è fondamentale per mantenere una pelle sana e giovane, soprattutto perché subito dopo la rimozione del make up non può assolutamente mancare la beauty routine serale.

Quindi, anche se siete stanche e gli occhi fanno fatica a rimanere aperti, armatevi di pazienza per altri 5 minuti e lavatevi il viso come si deve, rimuovendo ogni residuo di make up!

In alternativa, se proprio siete arrivate al limite, non dimenticate di avere sempre con voi delle salviette struccanti: anche se non sono il massimo, vi permettono di eliminare il trucco prima di andare a letto. Ne esistono in commercio di tutti i tipi, puntate su quelle che hanno anche l’acqua micellare al loro interno perché detergono e idratano la pelle per ore.

2. Utilizzate solo prodotti di qualità in base alle esigenze

Va bene seguire le offerte e acquistare prodotti beauty specialmente se costano poco, ma non dimenticate che è la qualità a fare la differenza.

Un prodotto scadente potrebbe a lungo andare rovinare la pelle del viso, quindi informatevi e acquistate solo prodotti di qualità, investendo quindi il vostro denaro in maniera corretta, valutando bene quale sia il vostro tipo di pelle.

3. Sistemate le sopracciglia

Spesso vengono trascurate, ma se non vengono trattate con cura le sopracciglia potrebbero cambiare addirittura il vostro sguardo.

Trovate, quindi, insieme alla vostra estetista la forma perfetta da dare loro per i vostri lineamenti e cercate di essere costanti con la pulizia: rimuovete i peli in eccesso e lasciate sempre che sia l’esperto a prendersene cura, evitando di danneggiare il pelo e la forma!

4. Operazione decluttering: riordinate il beauty case

Se siete amanti del mondo beauty, sicuramente avrete un angolo del bagno o della camera colmo di prodotti di bellezza aperti, scaduti e mai utilizzati.

Ecco, è arrivato il momento di fare un bel decluttering: eliminate tutto ciò che non vi serve e tenete solo i prodotti di cui avete bisogno, partendo dal make up fino ad arrivare alla skin care.

5. Maschera rilassante sul viso e sui capelli

Concedetevi almeno una volta a settimana una maschera sul viso e sui capelli e rilassatevi per tutto il tempo di posa. Un ottimo modo per recuperare il benessere fisico e, allo stesso tempo, prendersi cura di se stesse! Provate a realizzare delle maschere fai da te con dei prodotti da cucina oppure fate riferimento a maschere di qualità che vanno a lavorare sul vostro tipo di pelle.

6. Pediluvio almeno 2 volte al mese

I piedi, spesso, vengono trascurati, ma anche loro hanno bisogno di attenzioni. Tra i buoni propositi beauty, quindi, inserite anche un pediluvio almeno 2 volte al mese in modo da ritrovare il giusto benessere con l’aiuto di oli profumati e acqua calda.

7. Prendetevi cura delle mani

Se avete il vizio di mangiare le unghie, cercate di smettere e, soprattutto, iniziate a prendervi cura delle vostre mani ricorrendo ad una manicure o, perché no, anche un semplice semi permanente da fare in casa!

Ma non è tutto: utilizzate una crema mani in modo da mantenere la pelle idratata e sana anche in questa zona del corpo.

8. Buoni propositi beauty: proteggere la pelle

La protezione solare non va utilizzata solo d’estate, ma anche durante la fredda stagione. La pelle, infatti, va sempre protetta ed è fondamentale prendersene cura con la giusta protezione, in modo da evitare i danni provocati dai raggi solari. Specialmente per chi abita in città, deve avere sempre con sé una crema anti inquinamento.

9. Concedetevi un pomeriggio al mese dall’estetista

Che sia un massaggio o un trattamento per il viso, non dimenticatevi di prendervi cura del vostro corpo: concedetevi almeno una volta al mese un intero pomeriggio dall’estetista. Vedrete, in questo modo riuscirete ad affrontare in modo positivo le vostre giornate con una grinta in più!

10. Amatevi così come siete

Sì, uno dei buoni propositi beauty è proprio questo, e forse è proprio quello più importante: amatevi così come siete e imparate ad accettare i vostri cosiddetti difetti.

Non focalizzatevi troppo su ciò che non vi piace del vostro corpo o del vostro viso, anzi dove possibile cercate di migliorare e tirate fuori la vostra forza di volontà; altrimenti, mettetevi in secondo piano ciò che non vi piace e concentratevi su ciò che, invece, apprezzate del vostro corpo. Ricordate: la perfezione non esiste!