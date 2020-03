1 di 4

Foto Shutterstock | Kostikova Natalia

Negli ultimi tempi, si sente spesso parlare di decluttering. Ma cos’è il decluttering esattamente? Si tratta di una pratica importante che punta a liberarsi di tutto ciò ‘ingombra’ e che è superfluo, per condurre uno stile di vita più semplice ed essenziale all’insegna dell’ordine e del pulito. Quante volte vi siete trovate di fronte all’esigenza di fare spazio e liberare la casa da tutte quelle cose di cui non avete bisogno? Se la risposta è “spesso”, partiamo alla scoperta di tutte le risposte per neutralizzare ciò che crea solo disordine e tanta confusione. Farlo non è però così semplice come può sembrare. Ecco allora alcuni consigli per iniziare a fare il decluttering tra le mura domestiche, per rendere gli ambienti domestici più piacevoli e decisamente più vivibili senza alcun rimorso: via le cose che non usate, ma con grande attenzione a ciò che ha una sua utilità evergreen e, per questo, dovrebbe essere assolutamente conservato.