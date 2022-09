Belen Rodriguez: beauty identikit di una bellezza tutta latina

C’è chi la ama e chi la odia, eppure tutti ne parlano: sguardo magnetico, sorriso ammaliante e personalità travolgente sono solo tre delle caratteristiche che hanno collocato Belen Rodriguez tra le soubrette più chiacchierate del mondo dello spettacolo, complici anche le svariate “turbolenze amorose” che la riguardano. Conduttrice, attrice, ballerina, cantante, stilista ma soprattutto mamma a tempo pieno, sembra che non vi sia realmente qualosa che alla showgirl argentina non riesca alla perfezione.

La stessa perfezione che viene attribuita al suo aspeto esteriore, e che la rende indiscussa sex symbol agli occhi di uomini e donne. Quali sono i segreti del suo impeccabile look? Scopriamolo insieme.

Belen ed il grande amore per i capelli lunghi

Belen Rodriguez – Foto Instagram @belenrodriguez

Lisci oppure mossi da leggere onde, sono da sempre i tagli di capelli lunghi ad essere il vero cavallo di battaglia di Belen: le lunghezze, lasciate abilmente arruffate ad arte per tutti i giorni, vengono spesso legate in acconciature semplici quali una coda alta oppure una bassa, rigorosamente con scriminatura centrale, nelle prime serate in tv.

Per quanto riguarda i colori di capelli Belen ama mantenere la sua base naturale, il castano scuro, prediligendo in linea di massima delle lievi schiariture che possano illuminare il suo incarnato ambrato. L’ultimo colpo di testa, nonché unico azzardo? L’irriverente frangia sfilata dello scorso inverno.

Make-up drammatico ma luminoso per Belen

Belen Rodriguez – Foto Instagram @belenrodriguez

Autentica chiave nel make-up adottato dall’affascinante latina è senza dubbio il glow: lo sguardo è sempre posto in primo piano da strategici e drammatici smokey eyes scelti nelle nuances più calde del marrone, oppure del rosa metallizzato o champagne. Immancabili il mascara e la matita sfumata.

La base viso, invece, è lasciata quanto più naturale possibile (tanto che la stessa Belen ha più volte ribadito di non ricorrere all’uso di fondotinta) ma costantemente resa luminosa da prodotti sheer applicati l’uno sull’altro. Alle labbra, infine, è dedicato lo spazio minore essendo naturalmente carnose e sensuali, generalmente contornate da una matita apposita e tinte da tonalità nude.