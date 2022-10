Badass braids, aka le trecce da Boxe: ispirazioni di look

Nuova stagione, nuove tendenze capelli: quelle del momento vedono ancora le trecce in vetta le quali, dopo aver spopolato durante l’intera estate, continuano ad essere tra le più gettonate in materia di acconciature semplici. Affiorano ora dunque le Badass Braids, tostissime eredi delle più note trecce alla francese che prendono ispirazione dal mondo della Boxe per conferire a chi le indossa un’aria sbarazzina e decisa al contempo.

Quelle sfoggiate di Katy Perry ci hanno fatto letteralmente impazzire, rese ancor più accattivanti dalle extensions color platino, luminosissime, a creare la maxi lunghezza. Insomma, una degna sostituita della -intramontabile- treccia a spina di pesce capace di esaltare anche i capelli fini.

Katy Perry – Foto Instagram @chrisappleton1

Ma come ottenere la luminosità in foto? Di seguito vi consigliamo qualche prodotto per riparare le chiome danneggiate post mare. Iniziamo!

Pantene Pro V Miracles: trecce spesse & voluminose con lo shampoo

Foto Credits | Pantene

L’ultima linea Pantene, la Pro-V Miracles, si dimostra perfetta allo scopo: dalla formula altamente nutriente, lo shampoo volumizzante deterge delicatamente i capelli sfibrati e danneggiati apportando ad essi i nutrienti necessari a trattenere l’umidità per ottenere capelli morbidi, visibilmente spessi e voluminosi.

Pantene Pro V Miracles: spessi & voluminosi Balsamo

Foto Credits | Pantene

Il balsamo della linea Spessi & Voluminosi combina la tecnologia Pro-V al potere della Biotina e dell’Acqua di Rose: senza siliconi, questo aiuta a rinforzare i capelli contro i danni dello styling.

Pantene Pro V Miracles: spessi & voluminosi Maschera

Foto Credits | Pantene

Terminiamo con la maschera della medesima linea, idratante e nutriente, la quale arricchita con micro-booster agisce e rinforza i capelli dall’interno senza appesantirli. Ed ecco, inaspettatamente, il miracolo compiuto!