Aperitivo con champagne: ecco cosa stuzzicare in compagnia

Se volete gustare un delizioso aperitivo con champagne insieme alla vostra dolce metà oppure insieme ai vostri amici, vi diamo alcune idee per realizzare dei piatti da stuzzicare insieme alle bollicine. Di seguito trovate 5 piatti con le ricette facili da realizzare con i nostri consigli per non sbagliare. Queste 5 pietanze che possono essere servite sia per una cena con amici che una cenetta romantica, magari per iniziare un menu di San Valentino in maniera frizzante!

Tartine con uova e tartufo

Foto Shutterstock | Chauses Yuen

Per chi ama il sapore e il profumo deciso del tartufo, un buon antipasto da gustare con l’aperitivo a base di champagne è quello composto dalle tartine con le uova e il tartufo. Il vostro buffet si arricchirà con questo finger food gourmet che effettivamente è talmente buono da essere tra i più scelti per comporre il vassoio di tartine natalizie sfiziose.

Marinata di scampi

Foto Shutterstock | photocrew1

Vi bastano solo 30 minuti e la marinata di scampi è pronta per essere servita e gustata! Si tratta di una ricetta speciale in cui gli scampi crudi sono conditi con una particolare marinatura che li arricchisce di sapore. Questo piatto non ha bisogno di cottura, ma solo di riposare in frigorifero.

Sushi

Foto Shutterstock | Photology1971

Ed ecco il piatto perfetto per un aperitivo con lo champagne realizzato per chi ama la cucina giapponese. Tutti possono preparare il sushi tradizionale con la nostra ricetta. Non è affatto difficile, anzi, siamo certi che vi divertirete anche voi a realizzare i sushi roll con l’alga nori!

Ostriche gratinate

Foto Shutterstock | margouillat photo

Le ostriche sono tra i cibi considerati afrodisiaci e anche se il loro prezzo varia in base a diversi fattori, non sono tra i cibi più costosi al mondo. Quindi, una volta ogni tanto, potete portarle in tavola anche voi, specialmente se l’aperitivo con champagne che state organizzando è condiviso con la vostra dolce metà! La ricetta delle ostriche gratinate è quella che fa per voi!

Stuzzichini con uova di salmone

Foto Shutterstock | RONEDYA

Infine, ecco un’altra ricetta facile facile di uno snack ideale per accompagnare il vostro aperitivo con champagne. Si tratta degli stuzzichini con uova di salmone che si preparano in una manciata di minuti e sono molto belli anche da presentare in tavola come antipasto per il menu di natale o per altre occasioni in cui si festeggia qualcosa di speciale!