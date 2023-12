Tartare di gambero rosso, ricetta per l’antipasto chic delle feste

Con questa ricetta della tartare di gambero rosso potete presentare in tavola un antipasto chic per fare un figurone con i vostri ospiti.

Vi proponiamo una ricetta facile da eseguire per preparare un antipastino con i fiocchi adatto alle occasioni più speciali. Che sia una festa, un anniversario o un compleanno, oppure più semplicemente una belle cenetta con la vostra dolce metà, questa tartare di gambero rosso è il piatto perfetto per rendere unico il vostro menu.

Il gambero rosso è una vera eccellenza italiana, se avete la fortuna di poterlo portare in tavola sappiate che con questa ricetta potrete esaltare al massimo il suo sapore e il suo profumo. Ecco come si procede, vedrete che in meno di mezz’ora il piatto sarà pronto per essere servito in tavola.

La ricetta della tartare di gambero rosso

Con pochi passaggi potrete preparare la nostra ricetta della tartare di gambero rosso da servire per una cenetta a due. Se state pensando a qualche piatto particolare per stupire il vostro o i vostri invitati, questa è davvero quello perfetto.

Scegliete di fare la tartare di gambero rosso per i vostri antipasti natalizi, siamo sicuri che avrete molto successo tra i vostri ospiti!

Ingredienti per due persone

200 gr di gamberi rossi

olio extravergine di oliva qb

1 mango sodo ma non troppo maturo

foglie di menta qb

sale qb

pepe nero qb

Procedimento

Ecco come si prepara la tartare di gambero rosso. Cominciate dall’abbattere i crostacei, devono essere posti in freezer per almeno 96 ore. Poi scongelateli in frigo e trattateli come se fossero freschi. Nel frattempo preparate un olio aromatizzato alla menta, pestate le foglie di menta e aggiungetele in un contenitore con l’olio. Prendete il mango, lavatelo, sbucciatelo, eliminate il nocciolo e ricavate la polpa che va tagliata a tocchettini, poi mettete da parte. Ora prendete i gamberi rossi, togliete la testa, sgusciateli ed eliminate il budello, cioè il filino nero che hanno sul dorso. Quindi sciacquateli, asciugateli con cura e tritateli al coltello grossolanamente, unite un pizzico di sale. Disponete un coppapasta sui piatti individuali e sistemate in basso uno strato di mango e poi sopra adagiate la polpa dei gamberi rossi. Togliete il coppapasta e bagnate il tutto con l’olio alla menta facendolo passare attraverso un colino a maglie fitte per filtrarlo al meglio. Infine terminate con una spolverata di pepe nero e servite in tavola il vostro antipasto raffinato.

Il consiglio della chef: per utilizzare i gamberi rossi non in tartare potete seguire la ricetta delle polpette di gamberi e patate che sono ottimi da servire in tavola anche come secondo piatto appetitoso.